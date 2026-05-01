Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

La víctima denunció el ataque ante la Policía y la Fiscalía: afirmó que manipuló dos tubos con una sustancia pegajosa y luego se descompuso hasta desmayarse en su casa

El viernes 24 de abril , después de las 17.30 , en la esquina de Monseñor Zazpe y 4 de Enero , en barrio Sur de la ciudad de Santa Fe , y por causas que son materia de investigación policial y judicial , un estudiante de cine fue víctima de una maniobra perpetrada por desconocidos , al entrar en contacto con una sustancia desconocida que le provocó un cuadro de intoxicación .

Fue auxiliado en primera instancia por sus familiares , a quienes alcanzó a pedir ayuda con su teléfono celular . El joven padeció desvanecimiento e intoxicación . No fue revisado médicamente en esos días, por lo que se desconoce el tipo de sustancia que lo afectó. El caso cuenta con denuncia policial y es investigado por la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación .

Testimonio

La víctima relató en primera persona y de manera pública que estaba esperando el ómnibus en 4 de Enero y Monseñor Vicente Zazpe cuando, de manera súbita, apareció un hombre que le entregó una especie de tubos de ensayo de vidrio con una sustancia pegajosa en el exterior.

El joven describió al individuo como de estatura promedio, sin rasgos particulares, aunque destacó que llevaba guantes de albañil. Luego, el mismo hombre le retiró los tubos de las manos, se dirigió a un vehículo que estaba estacionado cerca, con el motor en marcha, y se retiró del lugar. En ese momento apareció otro hombre desconocido, que lo observaba con insistencia.

Una vez con sus familiares, el joven fue trasladado a su vivienda. Allí comenzó a tener dificultades para mantenerse en pie, balbucear y finalmente se desmayó, quedando sin conocimiento durante varias horas.

Estudios

La denuncia fue radicada en la Comisaría 2° de Santa Fe. En relación con los estudios médicos, el joven indicó que no se realizó controles inmediatos, por lo que no se pudo determinar qué sustancia provocó la intoxicación ni sus efectos precisos.

Investigación

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. Desde la Fiscalía ordenaron el secuestro de imágenes de cámaras de videovigilancia, tanto públicas como privadas, correspondientes al viernes 24 de abril, en la zona de 4 de Enero y Monseñor Vicente Zazpe, donde ocurrió el hecho denunciado.

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