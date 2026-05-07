Universidad es el otro semifinalista de la Copa Túnel Subfluvial

En la vuelta de los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial, Universidad eliminó a Colón por la ventaja de la ida, mientras que Cosmos quedó eliminado ante Atlético Paraná

Universidad del Litoral eliminó a Colón y logró el pasaje a las semifinales de la Copa Túnel Subfluvial.

Se completó la segunda fase de la Copa Túnel Subfluvial que organizan en conjunto la Liga Santafesina y la Liga Paranaense de Fútbol en el cual se registró la clasificación de la Universidad del Litoral, Atlético Paraná y Patronato, que acompañarán a Unión de Santa Fe que había logrado el cometido en la noche del martes al superar a Neuquén de la vecina capital provincial.

Tal como estaba dispuesto, con tres encuentros se terminaron los Cuartos de Final de la Copa Túnel Subfluvial: La Universidad del Litoral dejó en el camino al Sabalero, Cosmos no pudo ante Atlético Paraná y Patronato barrió a Belgrano en el Presbítero Grella. En la noche del martes ya había conseguido su pasaje a la siguiente ronda Unión. Los cruces en la siguiente instancia serán Universidad del Litoral con Patronato y Unión de Santa Fe con Atlético Paraná.

En el predio Nery Pumpido, ubicado en el límite comunal de Monte Vera, Universidad del Litoral consiguió el pasaje a las semifinales. La escuadra conducida por Maximiliano Bicho Mendoza igualó 1 a 1 con el Sabalero bajo el arbitraje del paranaense Daniel Zamora.

Abrió la cuenta Román Fola para los del barrio Centenario, mientras que el empate llegó por intermedio de Brian Tarragona. Fue explusado Thiago Fusco en Colón a los 49 minutos del primer tiempo cuando el marcador estaba 0 a 0. Con este resultado, pasó Universidad, porque en el cotejo disputado en la Colonia San José se impuso por 2 a 0 con dos tantos de Brian Giménez.

Colón: Gabriel Piaggio, Emiliano Lenci, Estanislao López, Thiago Fusco, Mateo La Bollita, José Elías Santino, Abel Alejandro Galván, Jerónimo Blosi, Román Fola, Ignacio Sinturón. DT: Fernando Nogara.

Universidad del Litoral: Diego Salvagot, Alejandro Venzatti, Ignacio Albornoz, Lucas Manrique, Andrés López Román, Alexis Zalazar, Tomás Valenzuela, Joaquín Ignacio Ayala Rossi, Brian Giménez, Carlos Villordo, Felipe Barrera. DT: Maximiliano Mendoza.

image El Sabalero empató 1 a 1 frente a UNL en el predio Nery Pumpido en los cuartos de final de la competencia interprovincial.

En el estadio Carlos Federik de la capital entrerriana, Atlético Paraná venció a Cosmos FC por 4 a 1 bajo el arbitraje de Maximiliano Manduca. A los 12 minutos del primer tiempo Guillermo Gozalvez abrió el marcador, y luego, llegó la igualdad de Francisco Giaccio para el local. En el cierre del primer tiempo, vieron la tarjeta roja Gustavo Gómez en los anfitriones, y Gastón Galván en los santafesinos.

En el complemento, Lucas Milocco puso el 2 a 1 para el Decano, mientras que a los 37 Germán Muñoz amplió la ventaja, y en el epílogo, Ivo Arrúa dejo las cosas 4 a 1. Fue contundente el cuadro paranaense que con el global quedó 5 a 2 a favor, ya que en el predio Nery Pumpido, la semana pasada, había igualado 1 a 1 con gol de Luciano Pereyra. Cosmos alistó a: Tomás Perujo, Gastón Galván, Santiago Aragón, Franco Quiroga, Ayrton Rodríguez, Ramiro Rodríguez, Lautaro Wedertz, Damián Araujo, Diego Fornillo, Cristian Taborda y Guillermo Gozalvez. DT: Augusto Prono.

Por su parte, Patronato derrotó 3 a 0 a Belgrano por la tarde/noche en el Estadio Presbítero Bartolomé Grella y se clasificó a las semifinales de la Copa Túnel Subfluvial. Luego del empate sin goles en el encuentro de ida, el Rojinegro fue ampliamente superior en el barrio Villa Sarmiento y selló la serie con los tantos de Genaro Aumassane, Leandro Ilari y Valentín Herlein. Con este resultado, el conjunto Rojinegro se convirtió en el segundo semifinalista del certamen, detrás de Club Atlético Unión, que eliminó a Atlético Neuquén Club en Santa Fe.

Semifinales Copa Túnel Subfluvial

Unión – Atlético Paraná

Universidad – Patronato