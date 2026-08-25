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Madryn y Godoy Cruz se cruzan en un duelo clave que tendrá a Colón expectante

Deportivo Madryn recibirá desde las 19 a Godoy Cruz, en el partido pendiente de la fecha 21 de la Primera Nacional. Colón, expectante por este encuentro.

Ovación

Por Ovación

25 de agosto 2026 · 07:47hs
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Madryn y Godoy Cruz se cruzan en un duelo clave que tendrá a Colón expectante

Deportivo Madryn recibirá este martes desde las 19 a Godoy Cruz, en el partido pendiente de la fecha 21 de la Primera Nacional. Ambos llegan con 40 puntos y buscarán un triunfo que les permita seguir prendidos en la pelea por los primeros puestos.

Deportivo Madryn buscará aprovechar el envión que le dio la contundente goleada por 4-0 ante Mitre de Santiago del Estero para volver a sumar de a tres y mantenerse en los puestos de vanguardia. El encuentro se disputará en el estadio Abel Sastre y tendrá como árbitro a Nahuel Viñas.

Deportivo Madryn atraviesa un buen momento: acumula seis partidos sin perder, con tres victorias y tres empates, y se ubica quinto en la tabla con 40 unidades. La goleada ante Mitre fue una de sus mejores producciones recientes, con contundencia en ataque y solidez defensiva.

El poco tiempo de recuperación entre aquel partido y este compromiso obligó al cuerpo técnico encabezado por Luis García a priorizar la recuperación del plantel. El entrenador analiza realizar al menos una modificación en la formación inicial, especialmente en los laterales de la defensa.

Una de las incógnitas pasa por Leonardo Marinucci, quien fue reemplazado en el entretiempo ante Mitre por una molestia. Camilo Machado ingresó en su lugar y podría tener una oportunidad desde el arranque si el atacante no llega en condiciones.

Godoy Cruz llega con varias bajas

Del otro lado estará Godoy Cruz, que también suma 40 puntos, aunque aparece sexto por diferencia de gol y dentro de la zona de clasificación al Reducido. El Tomba llega con confianza después de vencer 1-0 como visitante a Acassuso y buscará conseguir su segunda victoria consecutiva.

Sin embargo, Pablo De Muner deberá rearmar el equipo debido a varias ausencias. En el mediocampo no estarán Vicente Poggi, expulsado ante Acassuso, ni Gastón Gil Romero, quien llegó a la décima amarilla.

A ellos se suman las bajas por lesión de Martín Pino, máximo goleador del equipo con 10 tantos, Nahuel Ulariaga y el defensor Tomás Rossi. De esta manera, el conjunto mendocino afrontará el compromiso con aproximadamente cuatro o cinco variantes respecto de su formación habitual.

Godoy Cruz intentará, además, mejorar su rendimiento fuera de casa y sumar tres puntos que le permitan avanzar posiciones en una Zona A donde la pelea por los primeros lugares se mantiene abierta.

Un antecedente con empate sin goles

El último enfrentamiento entre ambos equipos terminó 0-0. Fue el 1º de marzo, en el estadio Feliciano Gambarte, por la primera rueda del campeonato.

Ahora, con ambos equipos igualados en 40 puntos, el duelo en Puerto Madryn aparece como una oportunidad importante para despegarse y seguir alimentando el objetivo de terminar lo más arriba posible en la tabla.

El partido comenzará a las 19, será dirigido por Nahuel Viñas y podrá seguirse en vivo por LPF Play

Probables formaciones de Deportivo Madryn y Godoy Cruz

Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Álvaro Dionisio, Facundo Giacopuzzi, Claudio Corvalán, Diego Martínez; Marcelo Meli, Federico Recalde, Nazareno Solís, Leonardo Marinucci; Juan Peinipil y Luis Silba. DT: Luis García.

Godoy Cruz: Juan Strumia; Francisco Gerometta, Esteban Burgos, Diego Viera y Nahuel Brunet; Benjamín Schamine, Felipe Cairus, Mateo Mendoza; Rodrigo Fernández; Axel Rodríguez y Misael Sosa. DT: Pablo De Muner.

Estadio: Abel Sastre.

Árbitro: Nahuel Viñas.

Hora: 19.

Madryn Godoy Cruz Colón
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