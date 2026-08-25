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Qué jugadores suenan para Colón tras la salida de Leandro Allende

Leandro Allende tiene todo acordado para pasar a Guaraní de Paraguay. Su salida le permitirá a Colón incorporar un futbolista hasta el 3 de septiembre.

Ovación

Por Ovación

25 de agosto 2026 · 08:18hs
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Qué jugadores suenan para Colón tras la salida de Leandro Allende

Colón comienza a mover nuevamente sus piezas en el mercado de pases. Leandro Allende está muy cerca de dejar el Sabalero para continuar su carrera en Guaraní de Paraguay, en una operación que, además de significar la salida del lateral zurdo, le abrirá al club santafesino la posibilidad de incorporar un nuevo jugador.

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La partida de Allende le permitirá a Colón contar con un cupo para sumar un refuerzo hasta el 3 de septiembre. En este escenario, Iván Delfino pretende aprovechar la oportunidad para potenciar una zona del equipo que considera necesaria: la de generación de juego.

La prioridad del entrenador sería incorporar un volante de enganche o un mediocampista ofensivo, y en las últimas horas comenzaron a aparecer distintos nombres como alternativas.

Tomás González, una opción que se enfría para Colón

Uno de los primeros apuntados fue Tomás González, enganche de Estudiantes de Río Cuarto. Delfino conoce muy bien al futbolista, ya que lo dirigió en su paso por el conjunto cordobés y juntos consiguieron el ascenso en 2025.

Sin embargo, la posibilidad parece haberse complicado. González es titular para Rubén Forestello y, según reveló Radio Gol (96.7), le habría manifestado al propio Delfino su intención de continuar en Estudiantes de Río Cuarto.

Tom&aacute;s Gonz&aacute;lez le habr&iacute;a bajado el pulgar a la chance de llegar a Col&oacute;n ante la lesi&oacute;n de Leandro Allende.

Tomás González le habría bajado el pulgar a la chance de llegar a Colón ante la lesión de Leandro Allende.

El mediocampista también había sido buscado por Newell's, aunque la operación finalmente no prosperó debido a diferencias económicas. De esta manera, el nombre de González perdería fuerza como alternativa para reforzar a Colón.

Los otros nombres que aparecen en el radar de Colón

Ante esta situación, comenzaron a surgir otras posibilidades. Uno de los nombres que vuelve a aparecer es el de Santiago Rosales, actual futbolista de Mitre de Santiago del Estero, un jugador que desde hace tiempo es seguido por Colón.

Santiago Rosales es clave en Mitre de Santiago del Estero y hace mucho tiempo que lo viene siguiendo Col&oacute;n.

Santiago Rosales es clave en Mitre de Santiago del Estero y hace mucho tiempo que lo viene siguiendo Colón.

Rosales, de 31 años, lleva disputados 15 partidos en la actual Primera Nacional, con 1.061 minutos en cancha, dos goles y una asistencia.

LEER MÁS: Iván Delfino, números que hablan: su historia con Colón tiene revancha

Otro de los apuntados es Arnaldo González, experimentado volante ofensivo de Ciudad de Bolívar. A sus 37 años, tuvo una importante participación durante la temporada y acumula 24 partidos, tres goles y una asistencia, con 1.826 minutos disputados.

Arnaldo Gonz&aacute;lez, jugador de Ciudad de Bol&iacute;var, es una de las opciones que manejar&iacute;a Col&oacute;n.

Arnaldo González, jugador de Ciudad de Bolívar, es una de las opciones que manejaría Colón.

También aparece en escena Jorge Iván Correa, mediocampista ofensivo de Estudiantes de Caseros. El futbolista de 33 años suma 22 partidos en la Primera Nacional, un gol y cinco asistencias, además de haber disputado un encuentro por Copa Argentina.

Delfino deberá definir al elegido

Con la salida de Allende encaminada, Colón tendrá una nueva oportunidad para reforzar su plantel y darle a Delfino una alternativa más para la generación de fútbol.

Jorge Correa, de Estudiantes de Buenos Aires, es otra de las opciones que maneja Col&oacute;n.

Jorge Correa, de Estudiantes de Buenos Aires, es otra de las opciones que maneja Colón.

El cuerpo técnico deberá definir ahora cuál de las opciones encaja mejor en sus necesidades. La prioridad está clara: sumar talento y desequilibrio en tres cuartos de cancha para afrontar la parte decisiva de la Primera Nacional.

Colón Leandro Allende Guaraní
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