La fecha 2 del Clausura Lautaro Fagioli tendrá varios encuentros adelantados

Por el comienzo del Toneo Regional Amateur que involucra a cuatro elencos liguistas, entre semana se disputarán los adelantos del certamen de Primera A con varios cotejos atractivos

Sportivo Guadalupe visitará a Cosmos en el predio Nery Pumpido en uno de los adelantos de la fecha 2 del Clausura.

Cuatro de nuestros equipos el próximo fin de semana iniciarán su participación en el Torneo Regional Amateur de la órbita del Consejo Federal y por ende adelantarán sus compromisos de la segunda jornada del Clausura Lautaro Fagioli de la Primera División de la Liga Santafesina . Además el viernes se jugaron otros dos adelantos, Unión recibiendo a La Salle en el predio Nery Pumpido y el Interzonal de esta fecha en Candioti.

La Región Litoral Sur del Concejo Federal de la AFA está integrada por cuatro elencos de la Liga Santafesina, se trata de Colón de San Justo, Sanjustino, Cosmos FC y Ciclón Racing quienes debutarán el próximo fin de semana. De allí que habrá adelantos en el segundo certamen de la temporada en el certamen doméstico.

Adelantos en el Clausura Lautaro Fagioli

Este miércoles 26 de agosto desde las 21.30, en el predio Nery Pumpido, Academia Cabrera jugará con Sanjustino con el arbitraje de Miguel Mesqueda, mientras que en el estadio Mauricio Martínez, Independiente de Santo Tomé será anfitrión de Colón de San Justo con el referato de Gastón Freyre.

En el estadio el Jardín de Recreo Sur, escenario del Club La Perla del Oeste, Gimnasia y Esgrima de Ciudadela jugará frente a Ciclón Racing bajo el arbitraje de Juan Bonnin, mientras que en el predio Nery Pumpido, Cosmos FC se medirá con Sportivo Guadalupe con el referato de Maximiliano Moya.

El próximo viernes 28 de agosto habrá dos encuentros. A partir de las 15.30, en el predio Nery Pumpido, Unión de Santa Fe se medirá con La Salle Jobson con el control de Joaquín Urbani, mientras que a partir de las 21.30, en el estadio Rodolfo Candioti, ubicado en el extremo norte del departamento La Capital, Juventud Unida jugará con Ciclón Norte dde Cayastá con el control de Carlos Céspedes.

El próximo sábado 29 de agosto, en los nuevos horarios, 16 y las 14, en primera y reserva, completarán el segundo capítulo: Colón con Ateneo Inmaculada, Universidad con Nobleza, y Newell´s con Las Flores II en la Zona A, mientras que en la Zona B lo harán El Quillá con La Perla, Academia Cabrera con Sanjustino y Nacional con Deportivo Santa Rosa.

Se completa la fecha 1 en la Primera B

Durante la semana se completará la primera jornada del Torneo Clausura de Primera B que organiza la casa madre del fútbol local. El miércoles 26 de agosto, por la Zona Repechaje, en el estadio Miguel Japo Acevedo, a la vera de la ruta nacional 168, El Pozo jugará con Floresta de Santo Tomé con el arbitraje de Oscar Loza. También por el grupo repechaje, el jueves 27 de agosto, a partir de las 21.30, en barrio Yapeyú, Loyola recibirá a Los Juveniles con el control de Leandro Rotella.