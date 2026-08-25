Barrio Guadalupe Oeste: pirómanos incendiaron un auto y escaparon en moto a contramano

El ataque ocurrió durante la madrugada de este martes en calle Sarmiento al 7100. Una pareja habría prendido fuego de manera intencional a un Chevrolet Corsa Classic y escapó en una motocicleta. El vehículo sufrió daños totales.

El auto incendiado en Guadalupe Oeste en la madrugada de este martes

Durante la madrugada de este martes, minutos antes de las 2, un automóvil estacionado en la vía pública fue incendiado de manera intencional en barrio Guadalupe Oeste , en la ciudad de Santa Fe. El hecho ocurrió en calle Sarmiento al 7100 y fue advertido por vecinos del sector, quienes alertaron a los operadores de la Central de Emergencias 911 sobre el incendio de un vehículo. Además, informaron que una pareja se retiraba del lugar a bordo de una motocicleta y circulaba en sentido contrario al tránsito.

Como consecuencia del fuego, el automóvil quedó completamente destruido . Personal de Bomberos extinguió las llamas y ahora buscan identificar a los autores del ataque a partir de los testimonios de vecinos y de las imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona.

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Testigos e imágenes de cámaras

Tras el aviso al 911, oficiales de Orden Público de la Comisaría 8ª de Guadalupe llegaron al lugar. Los vecinos les relataron que los presuntos autores del incendio fueron una mujer y un hombre, quienes, luego de provocar el fuego, escaparon en una motocicleta de alta cilindrada.

El propietario del vehículo recibió a los policías y les manifestó que se encontraba durmiendo cuando fue despertado por sus vecinos, quienes le advirtieron que su automóvil estaba siendo consumido por las llamas.

El vehículo afectado era un Chevrolet Corsa Classic gris, que se encontraba estacionado frente al domicilio. Ante la magnitud del incendio, se solicitó la presencia de personal especializado.

Además, los policías comenzaron a identificar a posibles testigos y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que podrían haber registrado tanto el momento del ataque como la posterior fuga de los sospechosos.

Minutos después arribaron al lugar los bomberos zapadores, quienes lograron extinguir por completo el incendio. De acuerdo con una primera evaluación, los daños provocados por el fuego fueron totales. Gran parte de la estructura del automóvil fue consumida por las llamas y solo quedaron algunas de sus partes metálicas.

Investigan quiénes incendiaron el auto

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I, departamento La Capital, que posteriormente informó lo ocurrido al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó identificar a todas las personas que puedan aportar datos sobre el hecho, relevar las cámaras de seguridad de la zona y realizar los correspondientes peritajes bomberiles para determinar el origen del incendio.

La causa fue caratulada provisoriamente como daño calificado, mientras continúa la investigación para identificar y localizar a la pareja señalada como presunta autora del ataque.

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