Uno Santa Fe | Policiales | Guadalupe Oeste

Barrio Guadalupe Oeste: pirómanos incendiaron un auto y escaparon en moto a contramano

El ataque ocurrió durante la madrugada de este martes en calle Sarmiento al 7100. Una pareja habría prendido fuego de manera intencional a un Chevrolet Corsa Classic y escapó en una motocicleta. El vehículo sufrió daños totales.

Juan Trento

Por Juan Trento

25 de agosto 2026 · 08:28hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El auto incendiado en Guadalupe Oeste en la madrugada de este martes

gentileza

El auto incendiado en Guadalupe Oeste en la madrugada de este martes

Durante la madrugada de este martes, minutos antes de las 2, un automóvil estacionado en la vía pública fue incendiado de manera intencional en barrio Guadalupe Oeste, en la ciudad de Santa Fe. El hecho ocurrió en calle Sarmiento al 7100 y fue advertido por vecinos del sector, quienes alertaron a los operadores de la Central de Emergencias 911 sobre el incendio de un vehículo. Además, informaron que una pareja se retiraba del lugar a bordo de una motocicleta y circulaba en sentido contrario al tránsito.

Como consecuencia del fuego, el automóvil quedó completamente destruido. Personal de Bomberos extinguió las llamas y ahora buscan identificar a los autores del ataque a partir de los testimonios de vecinos y de las imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona.

Testigos e imágenes de cámaras

Tras el aviso al 911, oficiales de Orden Público de la Comisaría 8ª de Guadalupe llegaron al lugar. Los vecinos les relataron que los presuntos autores del incendio fueron una mujer y un hombre, quienes, luego de provocar el fuego, escaparon en una motocicleta de alta cilindrada.

El propietario del vehículo recibió a los policías y les manifestó que se encontraba durmiendo cuando fue despertado por sus vecinos, quienes le advirtieron que su automóvil estaba siendo consumido por las llamas.

El vehículo afectado era un Chevrolet Corsa Classic gris, que se encontraba estacionado frente al domicilio. Ante la magnitud del incendio, se solicitó la presencia de personal especializado.

Además, los policías comenzaron a identificar a posibles testigos y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que podrían haber registrado tanto el momento del ataque como la posterior fuga de los sospechosos.

Minutos después arribaron al lugar los bomberos zapadores, quienes lograron extinguir por completo el incendio. De acuerdo con una primera evaluación, los daños provocados por el fuego fueron totales. Gran parte de la estructura del automóvil fue consumida por las llamas y solo quedaron algunas de sus partes metálicas.

Investigan quiénes incendiaron el auto

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I, departamento La Capital, que posteriormente informó lo ocurrido al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó identificar a todas las personas que puedan aportar datos sobre el hecho, relevar las cámaras de seguridad de la zona y realizar los correspondientes peritajes bomberiles para determinar el origen del incendio.

La causa fue caratulada provisoriamente como daño calificado, mientras continúa la investigación para identificar y localizar a la pareja señalada como presunta autora del ataque.

• LEER MÁS: Macabro hallazgo en el norte de Santa Fe: dos trabajadores rurales fueron encontrados calcinados

Guadalupe Oeste incendio auto
Noticias relacionadas
Macabro hallazgo: dos trabajadores rurales fueron encontrados calcinados en una estancia de San Cristóbal.

Macabro hallazgo en el norte de Santa Fe: dos trabajadores rurales fueron encontrados calcinados

Choque violento: Un patrullero policial y una camioneta colisionaron en barrio Barranquitas.

Violento choque entre un patrullero policial y una camioneta en avenida Perón e Iturraspe

La Carbonilla: investigan un ataque a tiros y con un machetazo que dejó herido a un hombre en la madrugada

La Carbonilla: investigan un ataque a tiros y con un machetazo que dejó herido a un hombre en la madrugada

Simuló un robo para ocultar una disputa con una mujer: terminó detenido por falsa denuncia en barrio Guadalupe

Simuló un robo para ocultar una disputa con una mujer: terminó detenido por falsa denuncia en barrio Guadalupe

Lo último

Argentina tiene equipo confirmado para la serie de Copa Davis

Argentina tiene equipo confirmado para la serie de Copa Davis

Con la llegada de Delfino, Colón recuperó aura, efectividad y le sumó una dosis de fortuna

Con la llegada de Delfino, Colón recuperó aura, efectividad y le sumó una dosis de fortuna

Olivares lanzó una advertencia sobre la economía: Veo difícil que haya una recuperación

Olivares lanzó una advertencia sobre la economía: "Veo difícil que haya una recuperación"

Último Momento
Argentina tiene equipo confirmado para la serie de Copa Davis

Argentina tiene equipo confirmado para la serie de Copa Davis

Con la llegada de Delfino, Colón recuperó aura, efectividad y le sumó una dosis de fortuna

Con la llegada de Delfino, Colón recuperó aura, efectividad y le sumó una dosis de fortuna

Olivares lanzó una advertencia sobre la economía: Veo difícil que haya una recuperación

Olivares lanzó una advertencia sobre la economía: "Veo difícil que haya una recuperación"

Así será la recta final de Colón y sus rivales por la punta en la Zona A

Así será la recta final de Colón y sus rivales por la punta en la Zona A

Pronóstico del INA y monitoreo por El Niño: estabilidad y leve baja del Paraná frente a la costa santafesina

Pronóstico del INA y monitoreo por El Niño: estabilidad y leve baja del Paraná frente a la costa santafesina

Ovación
Coleoni palpitó el duelo con Colón: Tenemos mucha fe de estar a la altura

Coleoni palpitó el duelo con Colón: "Tenemos mucha fe de estar a la altura"

Madryn y Godoy Cruz se cruzan en un duelo clave que tendrá a Colón expectante

Madryn y Godoy Cruz se cruzan en un duelo clave que tendrá a Colón expectante

Prefederal y A2: toda la agenda del básquet santafesino para esta semana

Prefederal y A2: toda la agenda del básquet santafesino para esta semana

Colapinto y otra polémica con la F1: perdió un premio que había ganado por amplia mayoría

Colapinto y otra polémica con la F1: perdió un premio que había ganado por amplia mayoría

La fecha 2 del Clausura Lautaro Fagioli tendrá varios encuentros adelantados

La fecha 2 del Clausura Lautaro Fagioli tendrá varios encuentros adelantados

Policiales
Abuso sexual en la Escuela Penitenciaria: denegaron la preventiva y liberaron bajo restricciones a los siete cadetes acusados

Abuso sexual en la Escuela Penitenciaria: denegaron la preventiva y liberaron bajo restricciones a los siete cadetes acusados

Persecución y aprehensión de un joven de 18 años que robó una moto en el centro de Santa Fe

Persecución y aprehensión de un joven de 18 años que robó una moto en el centro de Santa Fe

Rescataron a un menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Rescataron a un menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Bandalos Chinos presenta Vándalos en Santa Fe: Será un gran show

Bandalos Chinos presenta "Vándalos" en Santa Fe: "Será un gran show"

Los Pérez García regresan a Tribus presentando Ikigai, su nuevo y esperado disco de estudio

Los Pérez García regresan a Tribus presentando "Ikigai", su nuevo y esperado disco de estudio

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando Nuevas historias argentinas parte 2

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando "Nuevas historias argentinas parte 2"

Jorgelina Aruzzi llega a Santa Fe con El ser querido: una historia de amor, música y humor

Jorgelina Aruzzi llega a Santa Fe con "El ser querido": una historia de amor, música y humor