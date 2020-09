Merlo: "Lo de Gallardo me lo voy a llevar a la tumba"

Mostaza es un histórico del conjunto de Núñez por lo que hizo como jugador y luego llegó a la gloria como director técnico en Racing, cuando fue campeón del Torneo Apertura 2001. "Yo llegué a River a los 10 años y me fui a los 34. Como futbolista me dio la gloria. Después vino Racing, que me dio la gloria como entrenador. En octubre de 2000 me reuní con Marín y me dijo que iba a gerenciar Racing. El 6 de enero de 2001 comencé a trabajar, teníamos que hacer 29 puntos para salvarnos del descenso", explicó. "El equipo campeón lo pensé y lo armé volviendo en mi auto después de un partido con Huracán que jugamos en cancha de Español", agregó.

En La Academia contaba con Claudio Úbeda como capitán y Diego Milito como delantero. "Úbeda es un ejemplo de profesional. Tiraba siempre para adelante. Fue fundamental para el grupo y quiere mucho a Racing. Milito en mi época erraba goles por centímetros y yo le dije que esos ya iban a entrar. Después hizo una carrera maravillosa y se merece todo lo que le está pasando. A veces, con Chatruc se pasaban con las jodas después de los entrenamientos y los tenía que echar un rato de las prácticas", declaró.

Por último, aseguró que, en la medida de lo posible, le gustaría seguir siendo entrenador. "Sé que es difícil, pero si tengo una chance, siempre tengo ganas de seguir trabajando", concluyó.