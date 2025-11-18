Racing y River jugarán con público y a estadio lleno en el Cilindro

Uno Santa Fe | Ovación | Racing

El encuentro entre Racing y River por los octavos de final de los Playoffs del Torneo Clausura se jugará con público y será a estadio completo

18 de noviembre 2025 · 18:13hs
El encuentro entre Racing y River por los octavos de final de los Playoffs del Torneo Clausura se jugará con público y será a estadio completo. La decisión se tomó tras una reunión clave entre las autoridades de la Aprevide, representantes de la AFA y los dirigentes de Racing, entre ellos Diego Milito y Kevin Feldman.

En dicho encuentro, las tres partes lograron un acuerdo formal que habilita la presencia de los hinchas para uno de los partidos más convocantes de los Playoffs. La reunión permitió destrabar la situación disciplinaria y encaminar una solución que el club venía gestionando desde hace semanas.

De esta manera, el organismo de seguridad bonaerense dejó sin efecto la pena de tres partidos a puertas cerradas que había impuesto a Racing por el uso de pirotecnia en el histórico recibimiento frente a Flamengo, en la revancha de la semifinal de la Copa Libertadores. Esa sanción ya había comenzado a cumplirse: el encuentro del pasado 8 de noviembre, en el que Racing venció 1-0 a Defensa y Justicia en el Cilindro, fue el primero de los tres partidos estipulados.

La determinación de la Aprevide llega en un momento crucial del campeonato, donde tanto Racing como River buscan avanzar a los cuartos de final en un duelo con historia, tensión y expectativas elevadas. La posibilidad de contar con público no solo beneficia al equipo local desde lo emocional, sino que también impacta en el clima general del partido, que se potenciará con un Cilindro colmado.

En el plano institucional, la decisión también representa una señal positiva para Racing, que había manifestado su intención de regularizar la situación lo antes posible. Milito y Feldman encabezaron las gestiones con un mensaje claro: garantizar las condiciones de seguridad necesarias y evitar futuros inconvenientes vinculados al uso de pirotecnia.

Con el levantamiento de la sanción, la Aprevide dio por cerrado el episodio disciplinario y permitirá que el partido ante River se dispute con normalidad. El Cilindro, una de las canchas más imponentes del país, volverá a vivir una noche decisiva con el acompañamiento de su gente, en un choque que promete alta intensidad y un marco acorde a la importancia del duelo.

