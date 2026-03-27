Se postergó la reunión entre Racing y Unión por los pases de Balboa y Nardoni

La relación entre Unión y Racing atraviesa un momento de tensión tras la postergación de la reunión que iban a mantener este fin de semana en Buenos Aires. El club santafesino reclama precisiones económicas por los pases de Adrián Balboa y, especialmente, de Juan Nardoni , por los que aún no recibió la totalidad de lo que considera correspondiente.

El eje del conflicto radica en la falta de información clara sobre los montos finales y las condiciones de ambas transferencias. Desde Unión aseguran que, por acuerdos previos, les corresponde un porcentaje en cada operación, pero hasta el momento los datos brindados por Racing no resultan suficientes.

La dirigencia rojiblanca ya intimó formalmente a la Academia para que detalle los números y aclare los términos de los traspasos, sin obtener respuestas que lleven tranquilidad.

El caso Balboa: pagos parciales y dudas sobre el monto final

En lo que respecta a Adrián Balboa, transferido al Nizhny Novgorod de Rusia, ya se abonó una primera cuota de 32.000 dólares netos. Además, está previsto un segundo pago de 100.000 dólares para el mes de junio. Sin embargo, en Unión persisten las dudas respecto a los montos globales de la operación, por lo que reclaman mayor transparencia para confirmar que los porcentajes a percibir sean los correctos.

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La situación de Nardoni preocupa más a Unión

El caso de Juan Nardoni, vendido al Gremio de Brasil, genera una inquietud aún mayor en la dirigencia santafesina. A diferencia de lo ocurrido con Balboa, Unión no recibió ningún ingreso hasta el momento. Teniendo en cuenta que se trata de una transferencia de cifras considerablemente más altas, la falta de pagos y de precisiones incrementa la preocupación y la firmeza en el reclamo.

Luego de varios intercambios, ambas instituciones habían acordado reunirse este fin de semana en Buenos Aires para destrabar la situación. No obstante, el encuentro fue postergado y se llevará a cabo finalmente el próximo miércoles. Desde Unión el objetivo es claro: obtener un detalle completo de ambas operaciones y comenzar a percibir los montos que entienden les corresponden.

El nuevo capítulo en la relación entre Racing y Unión mantiene en vilo a ambas dirigencias. Mientras el club santafesino sostiene su postura y exige respuestas concretas, desde Avellaneda aún no se brindaron precisiones definitivas. La reunión de la próxima semana aparece como un punto de inflexión para encauzar el conflicto o profundizar una disputa que, por ahora, sigue abierta.