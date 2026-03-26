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Confirmaron River vs Boca: cuándo se juega el Superclásico en el Monumental

La Liga Profesional oficializó la fecha y el horario del esperado cruce entre River y Boca. También se confirmó cuándo se jugará el clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing.

Ovación

Por Ovación

26 de marzo 2026 · 18:49hs
Confirmaron River vs Boca: cuándo se juega el Superclásico en el Monumental

La Liga Profesional de Fútbol confirmó uno de los partidos más esperados del calendario: el Superclásico entre River y Boca ya tiene fecha, horario y escenario definidos. El encuentro se disputará en el estadio Monumental, en el marco de una nueva jornada clave del torneo, que también incluirá el clásico de Avellaneda.

Cuándo juegan River vs Boca

El duelo entre River Plate y Boca Juniors se jugará el domingo 19 de abril a las 17:00 en el estadio Monumental, por la fecha 15 de la Liga Profesional. La confirmación oficial llegó por parte de la organización del torneo, que definió el cronograma de las próximas jornadas y ubicó al Superclásico en un horario central, acorde a su relevancia.

El Monumental será el escenario del Superclásico

El estadio de River será el anfitrión de una nueva edición del partido más importante del país. El Monumental, con su capacidad ampliada, volverá a recibir un encuentro de alto impacto tanto a nivel local como internacional. Se espera un marco imponente de público y una organización acorde a la magnitud del evento, que suele concentrar la atención no solo del fútbol argentino, sino también del mundo.

El Superclásico llegará en una instancia avanzada del campeonato, lo que podría tener impacto directo en la pelea por el título o en la tabla de posiciones. Además del peso histórico, el cruce entre River y Boca suele condicionar el ánimo de ambos equipos en el tramo final del torneo, por lo que su desarrollo puede ser determinante.

También confirmaron Independiente vs Racing

En el mismo anuncio, la Liga Profesional también oficializó otro de los grandes clásicos del fútbol argentino. Independiente y Racing se enfrentarán el sábado 4 de abril a las 17:30, en el estadio Libertadores de América, por la fecha 13. De esta manera, el calendario ya tiene definidos dos de los partidos más convocantes del país, en un tramo del torneo que promete emociones fuertes y definiciones clave.

River Boca Superclásico Independiente Racing
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