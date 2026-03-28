Racing enfrenta a San Martín de Formosa por Copa Argentina

Este sábado a las 21.15 en el Florencio Sola por los 32avos. Racing buscará evitar sorpresas antes del clásico.

Racing Club se medirá este sábado desde las 21.15 ante San Martín de Formosa en el estadio Florencio Sola de Banfield, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026 . El equipo de Gustavo Costas intentará avanzar sin sobresaltos en la previa de una agenda cargada.

El conjunto de Avellaneda dejó atrás un inicio irregular y logró acomodarse entre los ocho mejores de la Zona B del Torneo Apertura , impulsado por el triunfo en Córdoba frente a Belgrano . En ese contexto, el duelo copero aparece como una oportunidad para sostener el envión, aunque con un ojo puesto en lo que viene: siete partidos en un mes , incluyendo el inicio de la Copa Sudamericana y los clásicos frente a Independiente y River .

Como contrapartida, el equipo no contará con Gabriel Rojas, quien fue convocado por primera vez a la Selección Argentina, una baja sensible en el armado.

San Martín de Formosa busca el batacazo en Copa Argentina

Del otro lado estará San Martín de Formosa, que afronta una nueva participación en el torneo más federal del país con la ilusión de dar el golpe.

El equipo dirigido por Marcelo Rubino comenzó su camino en el Federal A con un triunfo 2-1 ante Defensores de Puerto Vilelas, y llega con rodaje reciente. Además, existe un antecedente cercano: en febrero de 2023, también por 32avos de final, Racing se impuso por 3 a 1. Ahora, en su tercera participación, el conjunto formoseño intentará cambiar la historia.

Formación probable de Racing vs. San Martín de Formosa

Para este compromiso, Gustavo Costas evalúa el siguiente once inicial: Matías Tagliamonte; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Ignacio Rodríguez; Alan Forneris, Santiago Sosa; Adrián Fernández o Gastón Martirena, Matko Miljevic, Tomás Conechny; Adrián Martínez.

Por el lado de San Martín de Formosa, el entrenador Marcelo Rubino aún no confirmó el equipo titular y se espera que lo haga en las horas previas al encuentro.

Racing vs. San Martín (F): hora, TV y árbitro

El encuentro se disputará este sábado con los siguientes datos: