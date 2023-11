Scaloni admitió que habrá cambios para visitar a Brasil

Lionel Scaloni no dio el equipo pero reconoció que Argentina irá con cambios a visitar a Brasil.

El director técnico del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, confirmó este lunes que realizará cambios en el equipo para visitar mañana a Brasil pero aclaró que "no por rendimiento" sino para dañar al clásico rival, en la última fecha del año por las Eliminatorias Sudamericanas para el mundial 2026.

"El equipo lo tengo decidido pero todavía no se los dije a los jugadores. (Ángel) Di María tiene posibilidades, al igual que el resto de sus compañeros. Vamos a tocar pero no mucho. Seguramente habrá algún cambio pero no voy a decir cuál", expresó Scaloni en el inicio de la conferencia de prensa que brindó este mediodía.