Uno Santa Fe | Unión | Unión

El nuevo recordatorio que Unión le hizo a sus socios

Con el inicio de agosto, Unión aprovechó en sus redes sociales para soslayar un punto más que importante para sus socios. Entrá y fijate

Ovación

Por Ovación

7 de agosto 2025 · 11:31hs
El nuevo recordatorio que Unión le hizo a sus socios

José Busiemi / UNO Santa Fe

Mientras el plantel de Unión se prepara para visitar a Argentinos Juniors, los socios deberán esperar un par de días más, pues luego el conjunto de Leonardo Madelón viajará a Córdoba.

Más allá de un fixture con muchos juegos en la ruta, la dirigencia aprovechó para recordar algo importante que deberán tener en cuenta sus socios.

Y es que por cuestiones administrativas, en el presente mes se modificará la fecha de presentación de los débitos automáticos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard.

LEER MÁS: Jerónimo Dómina rompió el silencio en Unión: "Todo lo que se dice es falso"

El próximo 11 de agosto se presentarán juntos los débitos de agosto y septiembre. Dicho monto quedará reflejado el próximo mes.

Asimismo, todos aquellos que solamente quieran abonar agosto, tendrán diferentes opciones para hacerlo que la entidad detalló, siempre en procura de poder cumplir con los requerimientos que solicita su masa societaria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/1953437757906288937&partner=&hide_thread=false

Unión socios
Noticias relacionadas
madelon se la juega en union: de esta jungla por la permanencia hay que salir vivos

Madelón se la juega en Unión: "De esta jungla por la permanencia hay que salir vivos"

madelon dijo que aun le falta una pieza en union y que llamo a un viejo conocido

Madelón dijo que aún le falta una pieza en Unión y que llamó a un viejo conocido

madelon, sin vueltas por la situacion de domina: no sirve que se vaya libre asi

Madelón, sin vueltas por la situación de Dómina: "No sirve que se vaya libre así"

un exarquero de union hara dupla tecnica en huracan las heras

Un exarquero de Unión hará dupla técnica en Huracán Las Heras

Lo último

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Colón tiene día y hora para recibir a Chacarita por la 28ª fecha

Colón tiene día y hora para recibir a Chacarita por la 28ª fecha

Schiavi criticó sin piedad a Riquelme por el presente de Boca

Schiavi criticó sin piedad a Riquelme por el presente de Boca

Último Momento
Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Colón tiene día y hora para recibir a Chacarita por la 28ª fecha

Colón tiene día y hora para recibir a Chacarita por la 28ª fecha

Schiavi criticó sin piedad a Riquelme por el presente de Boca

Schiavi criticó sin piedad a Riquelme por el presente de Boca

Unión podría tener un nuevo foco de conflicto con otro canterano

Unión podría tener un nuevo foco de conflicto con otro canterano

El feriado de agosto que arma un fin de semana largo para muchos (no para todos)

El feriado de agosto que arma un fin de semana largo para muchos (no para todos)

Ovación
Los Pumas harán un entrenamiento abierto en Córdoba antes del debut ante los All Blacks

Los Pumas harán un entrenamiento abierto en Córdoba antes del debut ante los All Blacks

Colón tiene día y hora para recibir a Chacarita por la 28ª fecha

Colón tiene día y hora para recibir a Chacarita por la 28ª fecha

De interés para Colón: ¿qué pedirán los clubes de Primera Nacional?

De interés para Colón: ¿qué pedirán los clubes de Primera Nacional?

Se viene un apasionante encuentro de escuelitas de la Tanqueta FC

Se viene un apasionante encuentro de escuelitas de la Tanqueta FC

El nuevo recordatorio que Unión le hizo a sus socios

El nuevo recordatorio que Unión le hizo a sus socios

Policiales
Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Escenario
Dancing Mood llega a Santa Fe presentando Forever y todos sus éxitos

Dancing Mood llega a Santa Fe presentando "Forever" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música