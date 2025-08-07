El nuevo recordatorio que Unión le hizo a sus socios

Con el inicio de agosto, Unión aprovechó en sus redes sociales para soslayar un punto más que importante para sus socios. Entrá y fijate

Mientras el plantel de Unión se prepara para visitar a Argentinos Juniors, los socios deberán esperar un par de días más, pues luego el conjunto de Leonardo Madelón viajará a Córdoba.

Más allá de un fixture con muchos juegos en la ruta, la dirigencia aprovechó para recordar algo importante que deberán tener en cuenta sus socios.

Y es que por cuestiones administrativas, en el presente mes se modificará la fecha de presentación de los débitos automáticos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard.

El próximo 11 de agosto se presentarán juntos los débitos de agosto y septiembre. Dicho monto quedará reflejado el próximo mes.

Asimismo, todos aquellos que solamente quieran abonar agosto, tendrán diferentes opciones para hacerlo que la entidad detalló, siempre en procura de poder cumplir con los requerimientos que solicita su masa societaria.