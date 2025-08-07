Un homenaje para recordar a la Locomotora se llevará adelante en Tribus

Este jueves a las 21 se proyectará de manera gratuita en Tribus Club de Arte, República de Siria 3.500, el documental Locomotora, producido por Not Momma y basado en la historia de la boxeadora Alejandra Olivera y que fue estrenada en 2021.

Este jueves a las 21 horas , se proyectará de forma gratuita en Tribus Club de Arte (República de Siria 3500, ciudad de Santa Fe) el documental “Locomotora” , una producción de Not Momma que recorre la vida y carrera de la boxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras .

Estrenado en 2021 , el film retrata el proceso de preparación de Oliveras para su última pelea profesional a los 41 años , en lo que fue una histórica “ pelea por la igualdad ” disputada en la ciudad de Las Heras, Santa Cruz .

Una pelea que hizo historia

La particularidad del combate radica en que rompió las reglas tradicionales del boxeo femenino, donde las mujeres pelean a 10 rounds mientras los hombres lo hacen a 12. Alejandra Oliveras y su oponente, Leslie, decidieron disputar 12 rounds, demostrando que las mujeres también están preparadas para competir en igualdad de condiciones.

El evento fue organizado por la WPC y marcó un momento clave en la historia del boxeo femenino en Argentina, tanto por su simbolismo como por su ejecución.

Imágenes inéditas y debate abierto

El documental, grabado durante 2019, incluye material inédito de los entrenamientos de Oliveras en Santa Fe y los días previos a la pelea en Las Heras, además de abordar aspectos íntimos de su vida: sus títulos mundiales, el salto a la fama internacional, y los momentos difíciles que tuvo que atravesar dentro y fuera del ring.

Al finalizar la proyección, se compartirán anécdotas de periodistas locales que dialogaron con Leandro Alloatti, director del documental. También se abrirá un espacio de debate con el público presente.