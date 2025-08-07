Los Pumas harán un entrenamiento abierto en Córdoba antes del debut ante los All Blacks.

En la previa del debut en el Rugby Championship, el seleccionado realizará un entrenamiento abierto este sábado 9 de agosto a las 14.30 en el estadio Mario Alberto Kempes, con entrada libre y gratuita

En la sala de conferencias del estadio Mario Alberto Kempes, se presentó oficialmente el partido entre Los Pumas y los All Blacks, que se disputará el sábado 16 de agosto a las 18:10, en el marco de la primera fecha del Rugby Championship 2025. Será la primera vez en la historia que Córdoba sea sede de este enfrentamiento entre ambas selecciones y, el evento, ya ha generado gran expectativa. Se espera un estadio lleno para presenciar este espectáculo deportivo de primer nivel.

Presentación en el Kempes y anuncio de entrenamiento abierto

La conferencia fue el puntapié para una semana histórica: Córdoba volverá a ser sede de un partido internacional de rugby (a nivel selecciones) luego de más de una década, en lo que será un espectáculo deportivo de primer nivel para toda la región.

Como parte de las actividades previas, este sábado 9 de agosto a las 14:30 se realizará un entrenamiento abierto de Los Pumas en el Kempes, con entrada libre y gratuita. El ingreso será por Platea Gasparini (Portón 4) y será una oportunidad única para que los fanáticos puedan ver de cerca al plantel argentino.

El vicepresidente de la Unión Argentina de Rugby, Félix Páez Molina, se refirió a la importancia de este tipo de eventos para el desarrollo del deporte: “Creemos que el rugby de Córdoba puede crecer aún más a partir de estos encuentros. Hay que lograr que los chicos se acerquen al deporte, que vean que es sano, noble y formativo. Este tipo de eventos generan un impacto muy positivo en la comunidad y en el crecimiento de nuevos jugadores”.

Pumas 2 Agustín Calleri, director de deportes de Córdoba, junto a autoridades de la UAR, destacó la presencia de Los Pumas en Córdoba. Gentileza Agencia Córdoba Deportes

El presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, aseguró: “Va a ser un evento a cancha llena y sabemos que Córdoba cuenta con todas las condiciones para recibir un espectáculo de esta magnitud. Como siempre nos pide nuestro gobernador Martín Llaryora, la provincia debe ser sede de grandes eventos y este partido es prueba de que lo estamos logrando. El Polo Deportivo Kempes es un ejemplo de infraestructura y planificación que nos posiciona a nivel nacional e internacional”.

Sobre el entrenamiento a puertas abiertas, manifestó: «Además, en la previa, viviremos una experiencia única con el entrenamiento abierto del sábado, donde todos los amantes del rugby podrán disfrutar del equipo nacional de manera gratuita”.

“Para el Gobierno de la provincia de Córdoba es muy importante poder cumplir con la palabra, y este esfuerzo conjunto con la Unión Argentina de Rugby, la Unión Cordobesa de Rugby, el municipio y la Agencia Córdoba Deportes nos permite devolverle a Córdoba una fecha mundial de rugby de élite”, señaló Manuel Calvo, ministro de Gobierno de la Provincia.

También, destacó que esta política trasciende lo deportivo y forma parte de un plan integral para impulsar la economía naranja y el turismo provincial. “En todas las disciplinas Córdoba empieza a ser, a nivel nacional, una sede importante. Tenemos el convencimiento de que es la mejor decisión como política de Estado, porque nos permite dinamizar la economía local, tanto de la ciudad como de los alrededores”, puntualizó.

El antecedente de Los Pumas en Córdoba

La última vez que Los Pumas jugaron en Córdoba fue en 2014, cuando cayeron ante Escocia por 21-19. Mientras tanto, los All Blacks tienen un historial más extenso en la ciudad: además de su próxima visita, jugaron dos duelos más en la capital cordobesa. En 1985 se impusieron a Los Dogos en el Estadio Córdoba, y en 1976, en su primera visita a la ciudad, derrotaron a un seleccionado del interior.

En el plantel argentino, se destaca la presencia de dos jugadores formados en clubes de la Unión Santafesina de Rugby, ambos en el CRAR de Rafaela, se trata de Mayco Vivas y Pedro Rubiolo, lo que le da un valor agregado al partido, por la cercanía de la capital cordobesa con la bota santafesina.

Con el estadio Mario Alberto Kempes como escenario, Córdoba se prepara para volver a vivir una jornada inolvidable de rugby internacional, reafirmando su posicionamiento como referente nacional en infraestructura deportiva, organización de competencias internacionales y sede de grandes eventos.