Se presentó el Seven de la República en Santa Fe

En el Patio de la cervecería Santa Fe, se realizó la presentación oficial del Seven de la República. El mismo se llevará a cabo, a diferencia de lo que viene ocurriendo en los últimos años, de modo desdoblado el Femenino y el tradicional Masculino.

La competencia reservada para las mujeres será la 4° edición y se disputará el 30 de noviembre y 1° de diciembre en la sección la Tortuguita del Paraná Rowing Club. En cambio, la 36° edición del Seven de la República tradicional, será el 7 y 8 de diciembre, en el Plumazo del CAE y el anexo del Paraná Rowing.

La reunión con la prensa fue encabezada por el presidente de la Unión Entrerriana de Rugby, Nelson Di Palma; Federico Caputto, vicepresidente de la Unión Santafesina de Rugby, y Jorge Bruzzone, en representación de la Unión Argentina de Rugby.

También se encontraban presentes los dirigentes santafesinos Hugo Millaá, y Raúl Rivas; y los entrerrianos Alejandro Arrías, Fabián Vivot, Gabriel Bourdín, Alejandro Arnau, Juan Britos, y Andrés Gallino, a lo que hay que sumar a Carlos Fertonani, y representantes de los sponsors de la tradicional competencia de juego reducido.

Seven2.jpg UNO Santa Fe

El presidente de la UER, Nelson Di Palma, señaló que "para nosotros el Seven es el evento donde nos mostramos. Es el momento del año que ponemos a la vista de todo el rugby argentino, Entre Ríos, y Paraná en particular. Cada vez que estamos más junto con Santa Fe, y el trabajo que hacemos es siempre en conjunto. Son cuestiones muy comunes, por eso el trabajo es mancomunado de ambas uniones".

"Estamos apenas a treinta kilómetros, separados por un Túnel, que lo llevaron adelante dos hombres de rugby. La verdad que es el vínculo que tenemos con Santa Fe, que para los eventos somos los dos locales. No hay diferencia geográfico, y es muy lindo trabajar junto porque realmente nos potencia", destacó el dirigente proveniente de Estudiantes de Paraná.

El máximo dirigente del rugby entrerriano comentó que "estamos agradecidos a la UAR por habernos confiado una vez más la realización del Seven de la República. Ahora venimos a sumar un evento más como el Seven Femenino. Nos apoyamos en la misma gente que hace el masculino, osea que descontamos que va a salir bien. Es trabajo, es esfuerzo, y es recursos que la UAR destina para el Femenino. Es un mandato para que todos colaboremos en su desarrollo".

Más sensaciones en el Patio

El vicepresidente de la Unión Santafesina de Rugby, Federico Caputto, expresó que "para la USR es un placer recibirlos, es un gusto apoyar un evento que tiene tanta tradición en la historia del rugby argentino. Desde hace un tiempo, esta región que ya lleva veinte años del campeonato del Litoral, ha visto que la organización de los diferentes eventos que tiene que asumir cada unión, se compromete la región por completo. Y cuando Rosario ó Santa Fe organizan test matches, son eventos que trascienden a una unión en particular".

"El beneficio de un gran evento como es el Seven de la República es un beneficio común para todos. Hoy nuestro TRL es un modelo a nivel nacional, y por eso es materia de orgullo. Como lo es el Seven de la República, y no es casualidad que la UAR confíe en la organización de este torneo de tamaña magnitud", destacó el dirigente proveniente de Santa Fe Rugby Club.

Seven3.jpg

A su turno, Jorge Bruzzone, integrante del Concejo Directivo de la Unión Argentina de Rugby, sostuvo que "vengo a transmitirles toda la confianza que la UAR tiene sobre todo el trabajo que vienen desarrollando la UER desde hace tiempo. Conozco desde varios lugares este seven, he sido entrenador, y como presidente de la USR, y ahora estar un poco más lejos de las decisiones locales, pero destaco como la región sigue siendo valorada".

El ex presidente de la USR, destacó que "la clave está en la responsabilidad y seriedad con la que lleva adelante cada uno de sus eventos. Entonces, anticipadamente queremos felicitar a toda la dirigencia de la UER, que son con quienes compartirmos tantos momentos a lo largo de nuestra vida deportiva, por el trabajo que ya ha realizado seguramente".

"En esta ocasión la labor se duplica porque acompañan a las políticas de la UAR, en lo que hace al desarrollo del rugby femenino, incluyéndolo en un ámbito diferente. Hasta el año pasado se jugaba todo el mismo fin de semana, y ahora se divide. Es un avance, pero es mucho más trabajo que van a tener dos semanas de arduo trabajo. Es el objetivo de la UAR para desarrollar el rugby femenino", finalizó el dirigente de nuestra capital, referente ineludible del Club Universitario de Santa Fe.

