Argentina cayó al tercer puesto del Ranking FIFA tras el avance de Francia

La Albiceleste perdió el segundo lugar sin jugar en la fecha FIFA. Francia la superó tras vencer a Brasil y se ubicó como nueva escolta de España.

La Selección argentina sufrió un leve retroceso en la última actualización del Ranking FIFA y descendió al tercer lugar. Sin actividad en esta ventana internacional, el equipo dirigido por Lionel Scaloni fue superado por Francia , que capitalizó su victoria ante Brasil y se metió como escolta de España , actual líder.

El principal movimiento en la cima del Ranking FIFA lo protagonizó Francia , que sumó 3.96 puntos tras imponerse por 2-1 ante Brasil en un amistoso. Con esa victoria, el conjunto europeo alcanzó las 1873.96 unidades , apenas por encima de las 1873.33 de la Selección argentina .

De esta manera, el equipo de Scaloni cedió el segundo puesto por una diferencia mínima y quedó ahora en el tercer escalón del ranking, detrás de España, que se mantiene como líder mundial.

Cómo quedó el top 10 del Ranking FIFA tras la última actualización

El reordenamiento no solo afectó a la Selección argentina. La derrota de Brasil también tuvo consecuencias directas en la clasificación, ya que el conjunto sudamericano cayó hasta el sexto puesto.

Ese lugar fue aprovechado por Portugal, que escaló una posición y se metió en el quinto lugar. En tanto, Inglaterra se sostiene en la cuarta ubicación, mientras que Países Bajos, Marruecos, Bélgica y Alemania completan el top 10 sin modificaciones significativas.

Más abajo en la tabla, Chile fue el seleccionado sudamericano con mayor progreso en esta actualización. Tras su triunfo ante Cabo Verde en un amistoso internacional, el conjunto trasandino logró subir tres posiciones y se ubicó en el puesto 52. De todos modos, desde el organismo aclararon que la clasificación definitiva podría sufrir nuevas variaciones una vez finalice la actual fecha FIFA, cuando se computen todos los resultados pendientes.

La Selección argentina, atenta a la evolución del ranking

Si bien la caída en el Ranking FIFA no implica consecuencias deportivas inmediatas, sí refleja el impacto de cada resultado en la elite internacional. La Selección argentina, que no tuvo participación en esta ventana, quedó expuesta a los movimientos de sus competidores directos.