Con el plantel licenciado, la dirigencia rojiblanca buscará concretar las renovaciones de Cristian Tarragona y Brahian Cuello

Unión pretende llegar a un acuerdo para asegurar la permanencia de Cuello y Tarragona.

El entrenador de Unión Leonardo Madelón le pidió de forma expresa a la dirigencia que concrete la continuidad de dos futbolistas titulares y cuyos contratos vencen el 31 de diciembre.

Los nombres en cuestión son los de Cristian Tarragona y Brahian Cuello. No son negociaciones sencillas, sobre todo con el delantero que fue el goleador del fútbol argentino en este 2026.

Más allá del deseo de Tarragona por seguir vistiendo la camiseta rojiblanca, son varios los puntos a resolver para intentar sellar la continuidad del delantero.

Por ahora, en lo único que hay acuerdo es en negociar un contrato por dos años. Pero aún existen diferencias económicas respecto al contrato y sobre todo al dinero que pretende cobrar Tarragona a la hora de firmar el vínculo.

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El jugador pretende que Unión compre su ficha, dado que cuando llegó lo hizo con el pase en su poder y sin cargo, por lo cual pretende una especie de reconocimiento.

En el caso de Cuello, el carrilero está a gusto en Santa Fe, se consolidó como una pieza titular, ganando protagonismo y no tendría intenciones de emigrar, pero el dato que conspira para su continuidad es que llegue una oferta del exterior.

Si eso ocurre, sería complicado que siga en el Tate, de todos modos, la dirigencia continúa negociando con Gustavo Lescovich, representante del el volante y es optimista en que pueda extender el contrato por una temporada más.