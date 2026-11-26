Las diferencias económicas entre Cardozo y el Pirata ponen en riesgo su transferencia definitiva. En Santa Fe aguardan una resolución y surgen otros destinos.

El futuro de Thiago Cardozo vuelve a generar incertidumbre en Unión, en medio de las negociaciones que mantiene Belgrano para adquirir la totalidad de su pase. Si bien existe un entendimiento entre ambas instituciones, las diferencias económicas con el futbolista podrían frustrar la operación y abrir un nuevo escenario para el arquero uruguayo de cara a la próxima temporada futbolística.

El obstáculo que podría frustrar la venta de Cardozo

La dirigencia tatengue había avanzado en un acuerdo con su par cordobesa por el 65% de los derechos económicos del arquero, mediante una operación que incluye dinero y la deuda correspondiente a la transferencia de Agustín Colazo.

El principal inconveniente radica en el 35% restante, que pertenece al propio futbolista. La propuesta presentada por Belgrano establece un esquema de pagos distribuido durante los próximos cuatro años, pero las condiciones económicas no habrían satisfecho las pretensiones del entorno del guardameta.

Desde la institución cordobesa consideran que la oferta realizada es definitiva y no estarían dispuestos a incrementar los valores establecidos en su presupuesto. Este panorama genera preocupación en Unión, cuya intención es concretar la transferencia definitiva del uruguayo y obtener rédito económico por su salida.

Los posibles destinos de Cardozo y la postura de Unión

En medio del estancamiento de las negociaciones, comenzaron a trascender versiones que vinculan al arquero con importantes instituciones del fútbol sudamericano.

Uno de los clubes mencionados es Flamengo, que podría buscar un guardameta ante una eventual salida de Agustín Rossi. También surgió el nombre de Universidad de Chile, aunque por el momento no existen ofertas confirmadas. Mientras tanto, Cardozo deberá reincorporarse a los entrenamientos de Belgrano este sábado 28 de noviembre para comenzar la preparación de cara a la final del 19 de diciembre.

En Santa Fe observan los acontecimientos con cautela. Si la transferencia al conjunto cordobés no prospera, el arquero deberá regresar a Unión una vez finalizado su préstamo, dado que todavía mantiene contrato con la institución rojiblanca.