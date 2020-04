Walter Montillo podría retirarse a fin de año

Walter Montillo, jugador de Universidad de Chile, se refirió este viernes al dolor por la muerte de su padre a causa del coronavirus y deslizó que es probable que a fin de año se retire, en una conversación con un periódico chileno.

"El año pasado, tras seis años de distanciamiento, había vuelto a hablar con mi padre y ahora murió. Me golpeó lo de mi viejo, porque uno está lejos y no pude ayudar" dijo el ex jugador de San Lorenzo y Tigre.

Algunos trascendidos señalaron que su madre también estaba enferma de coronavirus y Montillo le dijo al diario El Mercurio: "Mi mamá está en Argentina, se encuentra aislada y sin síntomas. Le van a hacer un nuevo test".

Sobre sus sensaciones, el jugador de 36 años y ex Botafogo y Cruzeiro de Brasil dijo: "La acompaño por teléfono, es lo que me queda. Está con una de mis hermanas en Buenos Aires, que vive en la misma casa pero en la parte de arriba. Este virus es muy peligroso".

Con respecto a su futuro, Montillo dijo que en noviembre evaluará su situación: "Pensaré muy bien lo que haré, pero por el momento este es el último año que voy a jugar".