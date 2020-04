Weber: "Villa Dora es un ícono del interior"

La cuarentena obligatoria a partir de la pandemia de coronavirus permite mantener contacto con personalidades del deprote nacional. Tal es el caso de Carlos Javier Weber, designado entrenador de Taubaté de Brasil, quien se refirió al presente del vóley nacional.

En un reportaje brindado a La Central Deportiva de Cadena 3 Santa Fe, resaltó el presente de Villa Dora y catalogó a la entidad santafesina como un ícono del interior, y destacó a Luciano De Cecco como uno de los mejores armadores del mundo.

"Estoy en mi casa encerrado como todos, tratando de que pase lo más rápido posible, porque es algo que no nos gusta nada. Ahora pude hacer muchas cosas en mi casa que antes no podía. Tiempo para pensar y ver otras cosas, simples y pequeñas, que con la voragine del día a día no lo podés ver" señaló Weber sobre como sobrelleva la cuarentena.

El ex entrenador de Bolívar Vóley remarcó que "En lo laboral hice un cambio importante, y esta situación me permite pensar nuevos entrenamientos y objetivos. Me la rebusco bien en la cocina, ocho años en Italia, mismo diez en Brasil, y uno aprende a disfrutar de comer. Me enteré hace poco que soy celíaco, y me tuve que adaptar"

Consultado sobre que opinión tiene sobre el Club Villa Dora de nuestra capital fue contundente al señalar que "Villa Dora es un ícono importante en el interior del país. No es de ahora, ya viene desde bastante tiempo. Me acuerdo cuando Héctor “Guegue” Combes me comentaba sobre Villa Dora. Te estoy hablando de treinta años atrás, y realmente hoy es a nivel de nuestro deporte en el femenino un ícono. Así como lo es Bolívar, Upcn, y otros clubes en hombres, Villa Dora lo es en la Liga Femenina, y bien ganado lo tiene".

También se manifestó en relación al presente del santafesino Luciano De Cecco, actualmente jugando en Italia, y destacó que "tanto Luciano como Nicolás Uriarte estamos hablando de dos de los diez mejores armadores del mundo, y por suerte son argentinos. Los tuve en la selección pero recién empezaban. Los dos tienen una cierta madurez como para darse cuenta lo importante que son jugando más o jugando menos. Argentina los tiene muy bien guardados y desarrollados, que son dos fuera de lo común. No hay equipo en el mundo que tenga jugadores de este nivel de precisión".

2442020 f2 javier weber voley villa dora y de cecco.jpg El exDT de la Selección Argentina le tiró flores a Luciano De Cecco.

El valioso testimonio de Weber

Sobre la actualidad selección, Weber sostuvo en Cadena 3 Santa Fe que "es un equipo que está encontrando su lugar, que tiene un excelente entrenador como Marcelo Méndez que le ha sabido dar su amalgama de coach ganador, y están en su madurez. Creo que es importante para consolidad un equipo, estos chicos lo tienen y tienen para hacer una excelente olimpíada en Japón el año que viene".

En cuanto a su paso por el Club Bolívar, donde además de director técnico fue coordinador general deportivo, explicó que "en Bolívar trece temporadas es mucho, son situaciones que uno va viendo, jamás me imaginé que iba a ser un proyecto de tantos años. En la actualidad tener un entrenador de más de diez años no es común. Le agradezco a Marcelo Tinelli el haberme bancado y apoyado en este proyecto. Bolívar es un club social con 2.000 socios, y se hizo a lo largo de estos últimos quince años. No fue una decisión fácil, pero si estoy orgulloso de lo hecho".

2442020 f3 javier weber voley villa dora y de cecco.jpg Weber cumple la cuarentena en Buenos Aires.

En referencia a su paso al Taubaté de Brasil señaló que "mi objetivo es bien claro, entrenar en una de las mejores ligas del mundo, y llevar al Taubaté al Mundial de Clubes es un desafío. Volver a estar en la liga brasileña, y poder recrear desde un equipo de primer nivel es algo muy importante".

Finalmente, ante la consulta de si volvería a dirigir la selección, fue claro al destacar que "no conozco a ningún técnico que te diga que no le gustaría ser entrenador de la selección, y el que te dice lo contrario te miente. Tuve mi oportunidad, me siento muy contento, y si se da la posibilidad, obviamente que se pensará. Me gustaría, y además a la selección no se le dice que no".