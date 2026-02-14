La denuncia del robo fue hecha el jueves. Los dos allanamientos fueron realizados esta mañana. Aprehendieron a la mujer de 31 años y a un hombre de 33. Recuperaron los elementos sustraídos que ahora serán reintegrados a la parroquia

Cayeron presos la autora del robo en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya y el hombre que se convirtió en el encubridor

Este sábado, con las primeras luces del amanecer, fueron ejecutados dos allanamientos en el barrio Nueva Pompeya de la capital santafesina, donde aprehendieron a una mujer por robo de elementos sustraídos de la parroquia Nuestra Señora de Pompeya y a un hombre por encubrimiento de ese delito.

Tras las aprehensiones y el secuestro de los elementos robados , ambos fueron trasladados a la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I .

Denuncia

El último jueves, a partir de la denuncia realizada por el cura párroco y feligreses por el robo de elementos del interior del edificio de la parroquia Nuestra Señora de Pompeya, se inició la investigación.

Los delincuentes habían sustraído ventiladores, cámaras de videovigilancia y un reflector.

Una vez radicada la denuncia, el caso fue puesto en conocimiento del fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó las primeras medidas investigativas.

Testigos e imágenes

Pesquisas de la PDI dialogaron con testigos del hecho y obtuvieron imágenes de cámaras de seguridad, en las que se observa a una mujer saliendo del templo con los elementos robados.

Tras su identificación, se concretaron los allanamientos: uno en una vivienda ubicada en Azcuénaga al 3900, donde fue aprehendida la mujer acusada de robo; y otro en un inmueble de Azcuénaga al 3000, donde fueron hallados los objetos sustraídos. Allí fue aprehendido el morador, acusado de encubrimiento de robo.

Delitos imputados

El resultado de los procedimientos fue informado a la Jefatura de la PDI Región I, que a su vez notificó al fiscal interviniente del MPA.

El funcionario judicial ordenó que ambos aprehendidos permanezcan privados de su libertad, sean debidamente identificados y que se les forme causa: a la mujer como presunta autora del delito de robo y al hombre como presunto autor del delito de encubrimiento de robo.

