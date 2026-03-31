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San Justo: detuvieron a una pareja por venta barrial de drogas y la vinculan a una organización narcocriminal

Tras cinco allanamientos simultáneos en San Justo, la PDI detuvo a una pareja y secuestró cocaína, armas y dispositivos electrónicos

Juan Trento

Por Juan Trento

31 de marzo 2026 · 11:51hs
San Justo: Cayó una pareja por la venta barrial de drogas

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San Justo: Cayó una pareja por la venta barrial de drogas

Este lunes, y como corolario de una investigación policial y judicial, pesquisas antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) aprehendieron a un hombre y una mujer en el marco de una causa por venta de estupefacientes en la ciudad de San Justo.

El procedimiento se concretó durante la ejecución de cinco allanamientos simultáneos realizados en distintos barrios de San Justo, departamento homónimo. Como resultado, los agentes secuestraron una decena de teléfonos celulares, una tablet, una notebook, una carabina, cocaína y semillas de marihuana.

san justo detenidos 1
San Justo: Cayó una pareja por la venta barrial de drogas

San Justo: Cayó una pareja por la venta barrial de drogas

Derivaciones

Esta investigación, que derivó en los allanamientos y aprehensiones, es una de las ramificaciones de un operativo previo realizado el jueves 18 de marzo, cuando se llevaron adelante una decena de allanamientos y fueron aprehendidas diez personas mayores de edad.

Según se informó, los involucrados estaban familiar y comercialmente vinculados y formaban parte de una estructura organizada de venta barrial de drogas. La organización contaba con un proveedor mayorista, encargado de trasladar los estupefacientes hasta los puntos de venta, donde eran fraccionados y acondicionados en dosis para su comercialización y consumo.

En aquel procedimiento, además, otras personas consideradas satélites o encubridores fueron notificadas de su inclusión en la causa, en el marco de una investigación por organización criminal, lo que podría derivar en futuras imputaciones.

detenidos san justo 3
San Justo: Cayó una pareja por la venta barrial de drogas

San Justo: Cayó una pareja por la venta barrial de drogas

Delitos imputados

Las autoridades informaron los resultados de los cinco allanamientos y las aprehensiones al fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó que ambos sospechosos continúen privados de su libertad.

Además, dispuso su identificación y la formación de causa como presuntos autores de infringir la ley provincial de Microtráfico N° 14.239.

San Justo PDI pareja drogas
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