Tiene 17 años y cayó preso por asesinar con un balazo a un pibe de su edad en Barrio Ceferino Namuncurá

Sucedió este viernes antes de la medianoche cuando fue aprehendido en calle Alfonsina Storni al 6000 B° Loyola Sur. Se trata de M. U. A. de 17 años, de quien se presume su responsabilidad criminal en el asesinato de un menor de 17 años que se llamaba Alexander Daniel Souza.

14 de febrero 2026 · 10:42hs
Este viernes y como corolario de un trabajo investigativo que realizaron los pesquisas de la Unidad de Capturas de Alto Perfil -UCAP- y órdenes de la Fiscalía de la Minoridad, los pesquisas de la Policía de Investigaciones PDI Región I montaron un discreto operativo en una vivienda ubicada Alfonsina Storni al 6000 en el barrio Loyola Sur.

Los investigadores aguardaban la llegada de un joven. Cuando éste regresaba caminando, lo interceptaron, aprehendieron e identificaron como M. U. A. de 17 años, sobre quien recae la presunta responsabilidad criminal en el asesinato que tuvo como víctima a Alexander Daneil Souza, de 17 años, emboscado y asesinado con un balazo en la cabeza en la tarde del viernes 9 de mayo en avenida Santa Fe al 9700 en el barrio Ceferino Namuncurá.

El menor aprehendido no opuso resistencia, pero sus familiares intentaron frustrar el operativo policial y rescatarlo, pero finalmente fue trasladado y alojado en un dependencia policial.

El asesinato de Souza

Tal como fue anticipado por UNO Santa Fe, Alexander Daniel Souza de 17 años, tansitaba en su motocicleta con destino a su vivienda familiar cuando fue emboscado y el asesino lo baleó en la cabeza súbitamente, y la víctima falleció en el lugar. Los vecinos que escucharon la deflagración del balazo fueron los que llamaron a los operadores de la central de emergencias 911.

Minutos después llegaron oficiales y suboficiales de Orden Público y de Cuerpos de la policía capitalina. Ellos preservaron el lugar, buscaron testigos y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia en toda la zona. Finalmente llegaron los pesquisas de Homicidios y los peritos criminalísticos, ambos de la Policía de Investigaciones PDI, que se abocaron a su trabajo específico.

A partir del 22 de mayo, el adolescente aprehendido, contaba con pedido de captura activo como presunto autor con responsabilidad criminal en el asesinato de Alexander Souza de 17 años.

Audiencia imputativa

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento a la Jefatura de la Policía de Investigaciones PDI Región I, y éstos hicieron lo propio con la fiscal de la Minoridad, Ana Laura Gioria, que ordenó que el adolescente aprehendido siguiera privado de su libertad, que sea identificado, y que sea alojado en una dependencia policial, conforme a su edad y a la espera de los funcionarios de la Oficina de Gestión Judicial OGJ establezcan lugar, día y hora para la celebración de la audiencia imputativa.

