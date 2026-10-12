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Hallaron muerto a un hombre de unos 35 años cerca del Hospital de Niños de Santa Fe y ahora investigan la causa de su deceso

Sucedió este mediodía de lunes. El alerta fue dado por un hombre en situación de calle. El cuerpo inmóvil estaba sobre una de las rampas de acceso al Hospital de Niños Alassia. Fue revisado por una médica que constató el fallecimiento, aunque no tenía lesiones visibles compatibles con violencia.

Juan Trento

Por Juan Trento

12 de octubre 2026 · 17:14hs
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Hallaron muerto a un hombre de unos 35 años cerca del Hospital de Niños Alassia de Santa Fe y ahora investigan la causa de su deceso

Hallaron muerto a un hombre de unos 35 años cerca del Hospital de Niños Alassia de Santa Fe y ahora investigan la causa de su deceso

Este lunes, en inmediaciones del Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, en la zona de avenida Mosconi y calle Salta, en el suroeste de la ciudad de Santa Fe, fue hallado sin vida un hombre de alrededor de 35 años que se encontraba en situación de calle.

El cadáver estaba sobre una de las rampas de acceso al establecimiento. Otro hombre que también vive en situación de calle advirtió lo ocurrido y dio aviso a las autoridades.

Después de la denuncia, arribaron oficiales de Orden Público y de Cuerpos, que preservaron el lugar hasta la llegada de una médica y de los peritos criminalísticos de la Policía de Investigaciones (PDI).

Los policías también buscaron testigos entre los vecinos del barrio y los empleados del Hospital de Niños Orlando Alassia. Además, constataron la existencia de cámaras de videovigilancia en la zona, cuyas imágenes son consideradas cruciales para esclarecer las circunstancias de la muerte. El hombre fallecido no fue identificado.

Causas naturales

Una médica llegó al lugar y constató el fallecimiento del hombre, cuya edad se estima en unos 35 años. Luego se aguardó la intervención de los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

En principio, y conforme al informe médico provisional, se trataría de una muerte por causas naturales, ya que no se observaron lesiones compatibles con violencia en el cuerpo, aunque las circunstancias deberán determinarse mediante exámenes científicos posteriores.

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad sobre el hallazgo del cuerpo a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe (PSF), que hizo lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó que se identifique a las personas que puedan aportar información como testigos, que se constate la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en la zona y que se secuestren sus imágenes. También ordenó la realización de los peritajes criminalísticos y, a su finalización, el traslado del cadáver a la morgue judicial para que los médicos forenses realicen la necropsia y establezcan científicamente la causa de la muerte.

Los peritajes criminalísticos quedaron a cargo de los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI). Dentro del trabajo forense, en la morgue se tomarán las impresiones digitales para identificar al hombre fallecido.

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