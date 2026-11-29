Un familiar alertó al 911 tras percibir un fuerte olor en el departamento. Los investigadores encontraron manchas de aparente sangre y un cuchillo junto al cuerpo.

Hallazgo de cadáver. Encontraron el cuerpo de José Eduardo Leguiza, de 52 años, en un departamento de barrio Roma, Santa Fe.

Este sábado, después de las 21, fue hallado sin vida José Eduardo Leguiza, de 52 años, en un departamento interno ubicado en la planta alta de un inmueble de calle San Juan al 2300, en barrio Roma de la ciudad de Santa Fe. El cuerpo estaba sobre la cama de una habitación y presentaba un avanzado estado de descomposición.

En el lugar trabajaron efectivos del Comando Radioeléctrico, el médico policial, personal de la División Homicidios y peritos criminalísticos de la Policía de Investigaciones (PDI), además de bomberos zapadores, quienes retiraron el cadáver y lo trasladaron a la morgue judicial para la realización de la necropsia.

Denuncia

El cuñado de Leguiza había mantenido el último contacto con él el miércoles. Al llegar al departamento junto con otros familiares, sintieron un fuerte olor desde el exterior y dieron aviso a la central de emergencias 911. Antes de las 20.30, operadores enviaron al lugar a efectivos del Comando Radioeléctrico de la Policía de Santa Fe (CREC).

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Los uniformados entrevistaron a vecinos de barrio Roma para recabar testimonios y verificaron la existencia de cámaras de videovigilancia, tanto públicas como privadas, que pudieran aportar imágenes de los últimos días.

Hallazgo

Cerca de las 21, bomberos de la Policía de Santa Fe llegaron al departamento, forzaron la puerta de ingreso y encontraron el cuerpo en una de las habitaciones. Los efectivos del Comando Radioeléctrico preservaron la escena hasta la llegada de los especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), pertenecientes a la División Científica Forense Santa Fe del Departamento Criminalístico Región 1, quienes arribaron después de las 22.30 para realizar las pericias correspondientes.

Testigos

En presencia de testigos, los especialistas realizaron el relevamiento del departamento mediante registros fotográficos y planimétricos.

Por su parte, el médico policial examinó externamente el cadáver, aunque el avanzado estado de descomposición dificultó la evaluación. Ante esa situación, recomendó la realización de una autopsia para determinar las circunstancias y la causa de la muerte.

Manchas de sangre

Los especialistas en huellas y rastros recolectaron, mediante hisopos, muestras de las manchas de aparente sangre detectadas en distintos sectores de la vivienda. Además, secuestraron un cuchillo de un solo filo, de 26 centímetros de largo, que se encontraba junto al cuerpo y será sometido a peritajes.

Sin violencia ni faltantes

Además de la puerta de ingreso, que fue forzada por los bomberos para acceder al departamento, los investigadores revisaron todas las dependencias del inmueble. No encontraron otros accesos violentados ni signos de desorden en el interior.

Por su parte, los familiares manifestaron que, a simple vista, no advirtieron faltantes de objetos o pertenencias.

Peritajes criminalísticos

La novedad fue comunicada a las jefaturas de la Unidad Regional I (departamento La Capital) y de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, ambas dependientes de la Policía de Santa Fe. Las autoridades dieron intervención al fiscal Marchi, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de la autopsia y la determinación científica de la causa de muerte.

Los peritajes en el departamento estuvieron a cargo de especialistas del área Científica de la PDI. Además, el fiscal dispuso que se identificara y entrevistara a vecinos de la zona que pudieran aportar información sobre la víctima y que se relevaran las cámaras de videovigilancia públicas y privadas para establecer si registraron imágenes de los últimos siete días.