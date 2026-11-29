Pesquisas de la PDI Región I encontraron al hombre en inmediaciones de calle Larrea al 6000. La detención se produjo luego de que quedara firme la sentencia condenatoria.

Detenido en Santa Fe. Aprehendieron a un hombre condenado por delitos contra la integridad sexual.

El sábado 28 de noviembre, pesquisas de la División Capturas UCAP de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I aprehendieron a un hombre de 40 años, identificado como M. A. B., en inmediaciones de calle Larrea al 6000, en barrio Acería de la ciudad de Santa Fe. El hombre tenía una condena en una causa por delitos contra la integridad sexual.

La orden de captura fue dispuesta por la jueza María Celeste Minniti, del Colegio de Jueces de Primera Instancia del Distrito Judicial N.º 1, luego de que quedara firme la sentencia condenatoria contra el hombre. Además, la magistrada ordenó el cumplimiento efectivo de la pena impuesta.

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Detenido

Luego de una serie de tareas investigativas, pesquisas de la Unidad de Capturas (UCAP) de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I localizaron al hombre en el ingreso de una iglesia de ese sector de la ciudad. Allí lo aprehendieron y posteriormente lo trasladaron a una dependencia policial.

Delitos contra la integridad sexual

Los pesquisas informaron el resultado del procedimiento a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, que posteriormente comunicó la novedad a la jueza María Celeste Minniti. La magistrada dispuso que el condenado permaneciera detenido a su disposición y ordenó activar el protocolo correspondiente para dar inicio al cumplimiento efectivo de la pena impuesta.