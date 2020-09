Reapareció Lionel Messi en Instagram con una historia

A la espera que Lionel Messi se incorpore a los entrenamientos del club Barcelona, bajo la conducción de Ronald Koeman, luego que el delantero rosarino decidiera seguir en la institución porque no quiere abrir una batalla legal contra el club de su vida, el astro reapareció en sus redes sociales.

La Pulga publicó una historia en su historia de Instagram y la foto elegida fue de su entrevista con el sitio Goal.com, medio a través del cual confirmó su decisión que jugará una temporada más en el Barcelona.

image.png Lionel Messi publicó una historia de Instagram luego de seguir en Barcelona.

“Jamás iría a juicio contra el club de mi vida, por eso me voy a quedar en el Barcelona", aseguró Messi. La marcha atrás en la decisión del capitán del seleccionado argentino llegó luego de que Jorge Messi mantuvo una reunión con el presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, quien se mostró inflexible respecto a la posibilidad de que el máximo goleador de la historia "culé" se marchara con una carta de libertad. En la entrevista, Messi dejó claro que no se queda porque esa sea su voluntad, sino porque no quiere llevar al club a los tribunales, al tiempo que acusa a Bartomeu de no cumplir con su palabra.

"Estaba mal, no tenía ganas de nada", afirmó el rosarino al romper el silencio después de haber estado todos estos días en el ojo del huracán, recibiendo apoyos de sus incondicionales y aguantando también críticas de detractores, desde que el 25 de agosto comunicó a través de un burofax (carta documento) que se quería ir del club catalán.