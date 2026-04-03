Vargas, figura en Unión: "Con nuestra gente tenemos que ganar siempre"

Lautaro Vargas fue protagonista en el triunfo ante Riestra, habló del penal, valoró el rendimiento y lamentó perderse el próximo partido de Unión por suspensión

Unión sumó una victoria clave en el estadio 15 de Abril al imponerse 2-0 frente a Deportivo Riestra por la fecha 13 del Apertura . Uno de los puntos altos de la noche fue Lautaro Vargas , quien tuvo incidencia directa en el desarrollo del partido.

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El lateral explicó la jugada que terminó en penal a favor del Tatengue: “Fue extraña la acción del penal, como vi que tardó en patear metí el pie”, contó, dejando en claro su rápida lectura en una jugada clave para destrabar el encuentro.

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En lo personal, Vargas se mostró conforme con su presente tras descansar por Copa Argentina: “Me sentí cómodo, bien con el grupo y contento con el rendimiento”, expresó, destacando la confianza que viene ganando dentro del equipo.

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Vargas, determinante en Unión

Sobre el desarrollo del partido, reconoció que no fue sencillo, especialmente en el complemento: “Riestra estuvo bien en el segundo tiempo y supimos defender. Por suerte lo pudimos liquidar en el final”, analizó.

image Lautaro Vargas llegó a la quinta amarilla en Unión.

Además, hizo referencia a las condiciones en las que se jugó el encuentro. “Estuvo muy pesado por la humedad, pero con nuestra gente tenemos que ganar siempre”, afirmó, remarcando la importancia del apoyo de los hinchas en Santa Fe.

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Por último, dejó una nota de amargura en medio de la alegría: “Triste por llegar a la quinta amarilla, pero voy a alentar desde afuera”, cerró.