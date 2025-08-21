Cortes programados por EPE para este jueves

Corresponden al jueves 21 de agosto para distintas zonas de la ciudad de Sauce Viejo y San José del Rincón

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación y despeje de electroductos, i nterrumpirá el servicio este jueves 21 de agosto en SAUCE VIEJO Y SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 9 a 12 en la zona de: Tomás Lubary, calle 8, RN11 y calle 21

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 8 a 12 en la zona de: RP1, San Martín, De Los Duendes hasta terraplén este

• 9 a 13 en la zona de: Los Timbúes, Santa Rosa, Bañadero y Rodríguez

