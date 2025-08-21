Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Corresponden al jueves 21 de agosto para distintas zonas de la ciudad de Sauce Viejo y San José del Rincón

21 de agosto 2025 · 06:59hs
Trabajos programados por EPE

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación y despeje de electroductos, interrumpirá el servicio este jueves 21 de agosto en SAUCE VIEJO Y SAN JOSÉ DEL RINCÓN

SAUCE VIEJO

• 9 a 12 en la zona de: Tomás Lubary, calle 8, RN11 y calle 21

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 8 a 12 en la zona de: RP1, San Martín, De Los Duendes hasta terraplén este

• 9 a 13 en la zona de: Los Timbúes, Santa Rosa, Bañadero y Rodríguez

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Sauce Viejo San José del Rincón
