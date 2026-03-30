Cortes programados por EPE para este lunes

Cortes programados para este lunes 30 de marzo en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón y Sauce Viejo

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación y mantenimiento, i nterrumpirá el servicio este lunes 30 de marzo en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAN JOSÉ del RINCÓN y SAUCE VIEJO

• 7:30 a 9:30 en la zona de: RP1, Chanaes, Guinuanes y Callejón de Los Canillitas (Colastine)

• 7:30 a 10:30 en la zona de: Arenales, M. Zapata, Llerena y Alberdi

• 8 a 10 en la zona de: Luciano Torrent, Pedro Vittori, Pedro Ferré y 9 de julio

• 8 a 12 en la zona de:

- Estanislao Zeballos, Lamadrid, Estrada y Javier de la Rosa

- RN168, Callejón 3, De La Salle y Soria (La Guardia)

• 9:30 a 11:30 en la zona de: Estanislao Zeballos, Risso, San Jerónimo y 4 de enero

SANTO TOMÉ

• 7:30 a 9:30 en la zona de: Complejo habitacional La Tatenguita

• 9:30 a 11:30 en la zona de: Batalla de Maipú, Maletti, 1 de mayo y 13 de diciembre

• 10:30 a 14:30 en la zona de: Batalla de Maipú, Centenario, Castelli y Misiones

• 11:30 a 13:30 en la zona de: Pueyrredón, Valdéz, Necochea y San Martín

SAN JOSÉ del RINCÓN

• 9:30 a 11:30 en la zona de: RP 1, Saavedra, Ubajay y Los Lapachos

• 11:30 a 13:30 en la zona de: RP1, Callejón Vidal, Pedro González y arroyo Ubajay

SAUCE VIEJO

• 11:30 a 13:30 en la zona de:

- RN 11, Bouchard, French hasta el río Coronda

- RN 11, Calle 4, Calle 6 y Calle 3

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

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