La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación y mantenimiento, interrumpirá el servicio este lunes 30 de marzo en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAN JOSÉ del RINCÓN y SAUCE VIEJO
Cortes programados por EPE para este lunes
Cortes programados para este lunes 30 de marzo en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón y Sauce Viejo
SANTA FE
• 7:30 a 9:30 en la zona de: RP1, Chanaes, Guinuanes y Callejón de Los Canillitas (Colastine)
• 7:30 a 10:30 en la zona de: Arenales, M. Zapata, Llerena y Alberdi
• 8 a 10 en la zona de: Luciano Torrent, Pedro Vittori, Pedro Ferré y 9 de julio
• 8 a 12 en la zona de:
- Estanislao Zeballos, Lamadrid, Estrada y Javier de la Rosa
- RN168, Callejón 3, De La Salle y Soria (La Guardia)
• 9:30 a 11:30 en la zona de: Estanislao Zeballos, Risso, San Jerónimo y 4 de enero
SANTO TOMÉ
• 7:30 a 9:30 en la zona de: Complejo habitacional La Tatenguita
• 9:30 a 11:30 en la zona de: Batalla de Maipú, Maletti, 1 de mayo y 13 de diciembre
• 10:30 a 14:30 en la zona de: Batalla de Maipú, Centenario, Castelli y Misiones
• 11:30 a 13:30 en la zona de: Pueyrredón, Valdéz, Necochea y San Martín
SAN JOSÉ del RINCÓN
• 9:30 a 11:30 en la zona de: RP 1, Saavedra, Ubajay y Los Lapachos
• 11:30 a 13:30 en la zona de: RP1, Callejón Vidal, Pedro González y arroyo Ubajay
SAUCE VIEJO
• 11:30 a 13:30 en la zona de:
- RN 11, Bouchard, French hasta el río Coronda
- RN 11, Calle 4, Calle 6 y Calle 3
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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