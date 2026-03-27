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Cortes programados por EPE para este viernes

Cortes programados para este viernes 27 de marzo en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

27 de marzo 2026 · 07:01hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación, reemplazos de postes, despeje de electroductos y mantenimientos, interrumpirá el servicio este viernes 27 de marzo en SANTA FE y SANTO TOMÉ

SANTA FE

• 7.30 a 9.30 en la zona de: Matheu, French, Patricio Cullen y Defensa

• 8 a 10 en la zona de:

- avenida Peñaloza, Zavalla, J.M. Zuviría y Pasaje Gimnasia y Esgrima

- Pedro de Vega, Las Heras, Necochea y Lavaisse

• 8 a 12 en la zona de: Ayacucho, Dorrego, Fasolino y Patricio Cullen

• 8.30 a 12.30 en la zona de: Gorriti, Urquiza, 1° de Mayo y Cibils

• 9 a 11 en la zona de: avenida Blas Parera, Bernardo de Irigoyen, Doldán y La Pampa

• 9 a 13 en la zona de: avenida Freyre, Junín, Hipólito Irigoyen y Urquiza

• 9.30 a 11.30 en la zona de: J.M. Zuviria, Martín Zapata, Dr. Zavalla y San Lorenzo

• 11.30 a 13.30 en la zona de: Aristóbulo del Valle, Alberti, Espora y San Jerónimo

• 12 a 14 en la zona de:

- French, Arenales, Aguado y Beruti

- Callejón El Sable, Callejón Roca, República de Siria y 25 de Mayo

- Azcuénaga, French, Alsina y Bernardo De Irigoyen

SANTO TOMÉ

• 9 a 11 en la zona de: Richieri, México, Monasterio y Pueyrredón

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe Santo Tomé
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