Cortes programados por EPE para este viernes

Cortes programados para este viernes 27 de marzo en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación, reemplazos de postes, despeje de electroductos y mantenimientos, i nterrumpirá el servicio este viernes 27 de marzo en SANTA FE y SANTO TOMÉ

• 7.30 a 9.30 en la zona de: Matheu, French, Patricio Cullen y Defensa

• 8 a 10 en la zona de:

- avenida Peñaloza, Zavalla, J.M. Zuviría y Pasaje Gimnasia y Esgrima

- Pedro de Vega, Las Heras, Necochea y Lavaisse

• 8 a 12 en la zona de: Ayacucho, Dorrego, Fasolino y Patricio Cullen

• 8.30 a 12.30 en la zona de: Gorriti, Urquiza, 1° de Mayo y Cibils

• 9 a 11 en la zona de: avenida Blas Parera, Bernardo de Irigoyen, Doldán y La Pampa

• 9 a 13 en la zona de: avenida Freyre, Junín, Hipólito Irigoyen y Urquiza

• 9.30 a 11.30 en la zona de: J.M. Zuviria, Martín Zapata, Dr. Zavalla y San Lorenzo

• 11.30 a 13.30 en la zona de: Aristóbulo del Valle, Alberti, Espora y San Jerónimo

• 12 a 14 en la zona de:

- French, Arenales, Aguado y Beruti

- Callejón El Sable, Callejón Roca, República de Siria y 25 de Mayo

- Azcuénaga, French, Alsina y Bernardo De Irigoyen

SANTO TOMÉ

• 9 a 11 en la zona de: Richieri, México, Monasterio y Pueyrredón

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

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