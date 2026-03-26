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Cortes programados por EPE para este jueves

Cortes programados para este jueves 26 de marzo en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe y Arroyo Leyes

26 de marzo 2026 · 07:01hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por reemplazo de postes, mantenimiento de subestación, retiro de línea, maniobras de reconfiguración, reemplazo de conductores eléctricos, reformas en subestación, mantenimiento, despeje de electroductos interrumpirá el servicio este jueves 26 de marzo en SANTA FE y ARROYO LEYES

SANTA FE

• 7:30 a 9:30 en la zona de:

- Dorrego, Pavón, Azcuénaga y Antonia Godoy

- avenida Freyre, San José, Vera y Crespo

- Moreno, Juan de Garay, Roque Saénz Peña y San Juan

- Larguía, Ignacio Crespo, Castelli y Espora

• 7:30 a 10:30 en la zona de: calle René Favaloro hasta terraplén (La Guardia)

• 8 a 10 en la zona de: avenida Peñaloza, Llerena, Gorostiaga y San Juan

• 8 a 11 en la zona de:

- bulevar Gálvez, Ituzaingó, Alvear y Candioti

- bulevar Gálvez, Maipú, Alvear y Belgrano

- Llerena, Ricardo Aldao, Necochea y Las Heras

• 8 a 12 en la zona de:

- Espora, Javier de la Rosa, Aguado y Santiago de Chile

- Ayacucho, Cardenal Fasolino, Patricio Cullen y Dorrego

• 8:30 a 11:30 en la zona de: Lisandro de la Torre, Corrientes, 9 de julio y 25 de mayo

• 9 a 11 en la zona de : JM Zuviria, Ruperto Godoy, Zavalla y Roque Saénz Peña

• 9 a 13 en la zona de: Teniente Loza, Menchaca, Grandoli y Piedrabuena

• 9:30 a 11:30 en la zona de:

- avenida Galicia, Hernandarias, Rivadavia y Alvear

- Lamadrid, Pasaje Cullen, Estrada y Juan del Campillo

- Gorriti, Beruti, Rosas y Cafferata

- Vera, Crespo, Solís y Gaboto

• 11 a 13 en la zona de: Padre Genesio, Aguado, Estrada y Pasaje Vieytes

• 11:30 a 13:30 en la zona de:

- Teniente Loza, Chaco, Sanabria y Reinares

- Avellaneda, Iturraspe, Molinas y Lavalle

- Presidente Perón, Pasaje, Irala, Juan del Campillo y La Paz

ARROYO LEYES

• 10:30 a 13:30 en la zona de: Calle 32, Call3 42, Calle 9A y Calle 5ª

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe Arroyo Leyes
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