La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por maniobras de reconfiguración, mantenimiento y mantenimiento de subestación, interrumpirá el servicio este jueves 11 de septiembre en SANTA FE, SANTO TOMÉ Y SAUCE VIEJO
Cortes programados por EPE para este jueves
Corresponden al jueves 11 de septiembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo
SANTA FE
• 8 a 10 en la zona de: Larrea, Aristóbulo del Valle, Avellaneda y Callejón Funes
• 8 a 12 en la zona de: Javier de la Rosa, Almonacid, Estrada y República Dominicana
• 8.30 a 11.30 en la zona de: JP López, Estanislao Zeballos, Vélez y Antonia Godoy
• 9 a 13 en la zona de: Demetrio Gómez entre Mansilla y Villaverde (Alto Verde)
SANTO TOMÉ
• 12 a 16 en la zona de:
- zona 1: 12 de septiembre, Aristóbulo del Valle, Malvinas Argentinas y 3 de febrero
- zona 2: Gaboto, Chile, Martín Zapata y Córdoba
SAUCE VIEJO
• 9 a 13 en la zona de: RN11, Ortíz, Uriburu y Juárez Celman
