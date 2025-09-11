Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Corresponden al jueves 11 de septiembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

11 de septiembre 2025 · 07:10hs
La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por maniobras de reconfiguración, mantenimiento y mantenimiento de subestación, interrumpirá el servicio este jueves 11 de septiembre en SANTA FE, SANTO TOMÉ Y SAUCE VIEJO

SANTA FE

• 8 a 10 en la zona de: Larrea, Aristóbulo del Valle, Avellaneda y Callejón Funes

• 8 a 12 en la zona de: Javier de la Rosa, Almonacid, Estrada y República Dominicana

• 8.30 a 11.30 en la zona de: JP López, Estanislao Zeballos, Vélez y Antonia Godoy

• 9 a 13 en la zona de: Demetrio Gómez entre Mansilla y Villaverde (Alto Verde)

SANTO TOMÉ

• 12 a 16 en la zona de:

- zona 1: 12 de septiembre, Aristóbulo del Valle, Malvinas Argentinas y 3 de febrero

- zona 2: Gaboto, Chile, Martín Zapata y Córdoba

SAUCE VIEJO

• 9 a 13 en la zona de: RN11, Ortíz, Uriburu y Juárez Celman

