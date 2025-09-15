La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de línea aérea de media tensión, interrumpirá el servicio este lunes 15 septiembre en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este lunes
Corresponden al lunes 15 de septiembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe
15 de septiembre 2025 · 07:11hs
• 8 a 12 en la zona de: Derqui, Castelli, Juan Díaz de Solís y Facundo Zuviría
