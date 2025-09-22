La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por despeje de electroductos, interrumpirá el servicio este lunes 22 septiembre en SANTA FE y SAN JOSÉ DEL RINCÓN
Cortes programados por EPE para este lunes
Corresponden al lunes 22 de septiembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y San José del Rincón
22 de septiembre 2025 · 07:00hs
SANTA FE
• 8 a 12 en la zona de: J. M. Zuviría, Estanislao Zeballos, vías del FF.CC Belgrano y Facundo Zuviría
SAN JOSÉ DEL RINCÓN
• 9 a 11 en la zona de: De los Duendes, Gamboa, Santa Rosa y terraplén Este
