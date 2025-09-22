Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este lunes

Corresponden al lunes 22 de septiembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y San José del Rincón

22 de septiembre 2025 · 07:00hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por despeje de electroductos, interrumpirá el servicio este lunes 22 septiembre en SANTA FE y SAN JOSÉ DEL RINCÓN

SANTA FE

• 8 a 12 en la zona de: J. M. Zuviría, Estanislao Zeballos, vías del FF.CC Belgrano y Facundo Zuviría

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 9 a 11 en la zona de: De los Duendes, Gamboa, Santa Rosa y terraplén Este

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe San José del Rincón
Noticias relacionadas
Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este martes

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este lunes

Lo último

El 2 de octubre será la jura de la Constitución en la ciudad de Santa Fe

El 2 de octubre será la jura de la Constitución en la ciudad de Santa Fe

Se realizarán cortes de tránsito en el micro y macro centro por obras de Aguas Santafesinas

Se realizarán cortes de tránsito en el micro y macro centro por obras de Aguas Santafesinas

Cortes programados por EPE para este lunes

Cortes programados por EPE para este lunes

Último Momento
El 2 de octubre será la jura de la Constitución en la ciudad de Santa Fe

El 2 de octubre será la jura de la Constitución en la ciudad de Santa Fe

Se realizarán cortes de tránsito en el micro y macro centro por obras de Aguas Santafesinas

Se realizarán cortes de tránsito en el micro y macro centro por obras de Aguas Santafesinas

Cortes programados por EPE para este lunes

Cortes programados por EPE para este lunes

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Belgrano y Newells, con asuntos pendientes en Córdoba

Belgrano y Newell's, con asuntos pendientes en Córdoba

Ovación
Bernardi: Fue un año muy duro, pedimos disculpas porque no estuvimos a la altura

Bernardi: "Fue un año muy duro, pedimos disculpas porque no estuvimos a la altura"

Colapinto sufrió un choque por parte de Albon y finalizó 19° en el GP de Azerbaiyán

Colapinto sufrió un choque por parte de Albon y finalizó 19° en el GP de Azerbaiyán

Colapinto: El choque con Albon me complicó la vida

Colapinto: "El choque con Albon me complicó la vida"

Verstappen no tuvo rivales en Bakú y ganó el GP de Azerbaiyán

Verstappen no tuvo rivales en Bakú y ganó el GP de Azerbaiyán

Alma Juniors se consagró campeón de la Copa Santa Fe

Alma Juniors se consagró campeón de la Copa Santa Fe

Policiales
Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná