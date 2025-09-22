Cortes programados por EPE para este lunes

Corresponden al lunes 22 de septiembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y San José del Rincón

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por despeje de electroductos, i nterrumpirá el servicio este lunes 22 septiembre en SANTA FE y SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 8 a 12 en la zona de: J. M. Zuviría, Estanislao Zeballos, vías del FF.CC Belgrano y Facundo Zuviría

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 9 a 11 en la zona de: De los Duendes, Gamboa, Santa Rosa y terraplén Este

