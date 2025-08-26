Cortes programados por EPE para este martes

Corresponden al martes 26 de agosto para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por despeje de electroductos, reformas en subestación y mantenimiento, i nterrumpirá el servicio este martes 26 de agosto en SANTA FE, SANTO TOMÉ Y SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 8 a 11 en la zona de: Padilla, Pedro de Vega, Aristóbulo del Valle y Necochea

• 8 a 12 en la zona de: Chaco, Florencio Fernández, Bernardo Irigoyen y Azopardo

• 9 a 13 en la zona de: Genaro Silva, Chaco, Crespo y Carrasco

SANTO TOMÉ

• 9 a 12 en la zona de: Derqui entre Candioti y Centenario

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 9 a 12 en la zona de: Del Rocío, Tranquilo, De los Eucaliptus y Del Jacarandá

• 12.30 a 14.30 en la zona de:

- De los Duendes, Viñas, RP 1 y La Florida

- De los Grillos, De los Santos, terraplén Oeste y RP 1

