Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este martes

Corresponden al martes 26 de agosto para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón

26 de agosto 2025 · 07:12hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por despeje de electroductos, reformas en subestación y mantenimiento, interrumpirá el servicio este martes 26 de agosto en SANTA FE, SANTO TOMÉ Y SAN JOSÉ DEL RINCÓN

SANTA FE

• 8 a 11 en la zona de: Padilla, Pedro de Vega, Aristóbulo del Valle y Necochea

• 8 a 12 en la zona de: Chaco, Florencio Fernández, Bernardo Irigoyen y Azopardo

• 9 a 13 en la zona de: Genaro Silva, Chaco, Crespo y Carrasco

SANTO TOMÉ

• 9 a 12 en la zona de: Derqui entre Candioti y Centenario

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 9 a 12 en la zona de: Del Rocío, Tranquilo, De los Eucaliptus y Del Jacarandá

• 12.30 a 14.30 en la zona de:

- De los Duendes, Viñas, RP 1 y La Florida

- De los Grillos, De los Santos, terraplén Oeste y RP 1

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe Santo Tomé San José del Rincón
Noticias relacionadas
Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este lunes

robo de fentanilo en el iturraspe: el medicamento es de uso exclusivo hospitalario, su utilizacion indebida puede ser mortal

Robo de fentanilo en el Iturraspe: "El medicamento es de uso exclusivo hospitalario, su utilización indebida puede ser mortal"

Lo último

El Quillá y Talleres mandan en el Torneo Dos Orillas de caballeros

El Quillá y Talleres mandan en el Torneo Dos Orillas de caballeros

El seleccionado argentino masculino de vóley tiene la lista para el viaje a Polonia

El seleccionado argentino masculino de vóley tiene la lista para el viaje a Polonia

Unión pone en marcha la venta de entradas para el duelo ante River en Mendoza

Unión pone en marcha la venta de entradas para el duelo ante River en Mendoza

Último Momento
El Quillá y Talleres mandan en el Torneo Dos Orillas de caballeros

El Quillá y Talleres mandan en el Torneo Dos Orillas de caballeros

El seleccionado argentino masculino de vóley tiene la lista para el viaje a Polonia

El seleccionado argentino masculino de vóley tiene la lista para el viaje a Polonia

Unión pone en marcha la venta de entradas para el duelo ante River en Mendoza

Unión pone en marcha la venta de entradas para el duelo ante River en Mendoza

Unión dejó en el camino a Atlético de Rafaela y se metió en semifinales

Unión dejó en el camino a Atlético de Rafaela y se metió en semifinales

Colón y un plantel bajo la lupa: los jugadores con contrato hasta 2026

Colón y un plantel bajo la lupa: los jugadores con contrato hasta 2026

Ovación
Unión dejó en el camino a Atlético de Rafaela y se metió en semifinales

Unión dejó en el camino a Atlético de Rafaela y se metió en semifinales

El seleccionado argentino masculino de vóley tiene la lista para el viaje a Polonia

El seleccionado argentino masculino de vóley tiene la lista para el viaje a Polonia

El Quillá y Talleres mandan en el Torneo Dos Orillas de caballeros

El Quillá y Talleres mandan en el Torneo Dos Orillas de caballeros

Los Pumas parten a Oceanía para jugar con Australia

Los Pumas parten a Oceanía para jugar con Australia

Las Panteras perdieron ante Eslovenia y quedaron eliminadas del Mundial

Las Panteras perdieron ante Eslovenia y quedaron eliminadas del Mundial

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná