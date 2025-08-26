La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por despeje de electroductos, reformas en subestación y mantenimiento, interrumpirá el servicio este martes 26 de agosto en SANTA FE, SANTO TOMÉ Y SAN JOSÉ DEL RINCÓN
Cortes programados por EPE para este martes
Corresponden al martes 26 de agosto para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón
26 de agosto 2025 · 07:12hs
SANTA FE
• 8 a 11 en la zona de: Padilla, Pedro de Vega, Aristóbulo del Valle y Necochea
• 8 a 12 en la zona de: Chaco, Florencio Fernández, Bernardo Irigoyen y Azopardo
• 9 a 13 en la zona de: Genaro Silva, Chaco, Crespo y Carrasco
SANTO TOMÉ
• 9 a 12 en la zona de: Derqui entre Candioti y Centenario
SAN JOSÉ DEL RINCÓN
• 9 a 12 en la zona de: Del Rocío, Tranquilo, De los Eucaliptus y Del Jacarandá
• 12.30 a 14.30 en la zona de:
- De los Duendes, Viñas, RP 1 y La Florida
- De los Grillos, De los Santos, terraplén Oeste y RP 1
