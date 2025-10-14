Cortes programados por EPE para este martes

Corresponden al martes 14 de octubre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Sauce Viejo

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por despeje de electroductos, maniobras de reconfiguración y mantenimiento de subestación, i nterrumpirá el servicio este martes 14 de octubre en SANTA FE Y SAUCE VIEJO

• 8 a 12 en la zona de: Pedro de Vega, Mitre, Alte. Borwn y Colodrero

• 9 a 13 en la zona de: Uruguay, Arlt, Roque. S. Peña y Lamadrid

SAUCE VIEJO

• 8.30 a 10.30 en la zona de: Estrella Federal, Jazmines, Aromos y avenida de Las Banderas

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

