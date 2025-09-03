Cortes programados por EPE para este miércoles

Corresponden al miércoles 3 de septiembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y San José del Rincón

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento, mantenimiento en red de media tensión y reemplazo de poste/columnas, i nterrumpirá el servicio este miércoles 3 de septiembre en SANTA FE Y SAN JOSÉ DE RINCÓN

• 8 a 12 en la zona de: Eva Perón, Hipólito Irigoyen, Saavedra y Urquiza

• 11 a 15 en la zona de:

- Blas Parera, Obispo Boneo, Lamadrid y Gorostiaga

- Zeballos, Espora, Santiago de Chile y Azcuénaga

SAN JOSÉ DE RINCÓN

• 8 a 12 en la zona de: San Martín, Bonsembiante, Santa Rosa y terraplén Oeste

• 8.30 a 12.30 en la zona de: RP1, Bonsembiante, Gamboa y terraplén Este

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso