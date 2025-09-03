La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento, mantenimiento en red de media tensión y reemplazo de poste/columnas, interrumpirá el servicio este miércoles 3 de septiembre en SANTA FE Y SAN JOSÉ DE RINCÓN
Cortes programados por EPE para este miércoles
Corresponden al miércoles 3 de septiembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y San José del Rincón
3 de septiembre 2025 · 07:08hs
SANTA FE
• 8 a 12 en la zona de: Eva Perón, Hipólito Irigoyen, Saavedra y Urquiza
• 11 a 15 en la zona de:
- Blas Parera, Obispo Boneo, Lamadrid y Gorostiaga
- Zeballos, Espora, Santiago de Chile y Azcuénaga
SAN JOSÉ DE RINCÓN
• 8 a 12 en la zona de: San Martín, Bonsembiante, Santa Rosa y terraplén Oeste
• 8.30 a 12.30 en la zona de: RP1, Bonsembiante, Gamboa y terraplén Este
