Cortes programados por EPE para este miércoles

Corresponden al miércoles 10 de septiembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón y Arroyo Leyes

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación y mantenimiento, i nterrumpirá el servicio este miércoles 10 de septiembre en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAN JOSÉ DE RINCÓN Y ARROYO LEYES

• 8.30 a 10.30 en la zona de: Echagüe, Antonia Godoy, Estanislao Zeballos y Obispo Boneo

• 9 a 10 en la zona de: Belgrano, entre Alem y Eva Perón

• 9 a 11 en la zona de: República de Siria, Padilla, Necochea y Pedro Ferré

• 9 a 13 en la zona de: Ignacio Crespo, Chaco, Genaro Silva y Carrasco

SANTO TOMÉ

• 9 a 11 en la zona de: La Rioja, Mitre, Juan de Dios Mena y Salta

SAN JOSÉ DE RINCÓN

• 8 a 12 en la zona de:

-Zona 1: RP1, Bonsembiante, Colmena y Santa Rosa

-Zona 2: RP1, Eucaliptus, De los Santos hasta terraplén Oeste

ARROYO LEYES

• 8 a 13 en la zona de: RP1, calle 56, calle 66 y calle 51

