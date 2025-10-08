Cortes programados por EPE para este miércoles

Corresponden al miércoles 8 de octubre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, San José del Rincón

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación y mantenimiento, i nterrumpirá el servicio este miércoles 8 de octubre en SANTA FE y SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 8 a 12 en la zona de:

- Teniente Loza, Chaco, Ponce de León y Fray de las Casas

- Teniente Loza, Neuquén, Menchaca y Fray de Aroca

• 8.30 a 10.30 en la zona de: Uruguay, Francia, Amenábar y Gobernador Freyre

• 8.30 a 12.30 en la zona de: Pedro de Vega, Llerena, República de Siria y Las Heras

• 9.30 a 11.30 en la zona de: Javier de la Rosa, Alberti, Pasaje Paraguay y Pasaje vías

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 8.30 a 12.30 en la zona de: RP 1, Vergara, Bonsembiante y Santa Rosa

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

