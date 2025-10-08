Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

Corresponden al miércoles 8 de octubre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, San José del Rincón

8 de octubre 2025 · 06:56hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación y mantenimiento, interrumpirá el servicio este miércoles 8 de octubre en SANTA FE y SAN JOSÉ DEL RINCÓN

SANTA FE

• 8 a 12 en la zona de:

- Teniente Loza, Chaco, Ponce de León y Fray de las Casas

- Teniente Loza, Neuquén, Menchaca y Fray de Aroca

• 8.30 a 10.30 en la zona de: Uruguay, Francia, Amenábar y Gobernador Freyre

• 8.30 a 12.30 en la zona de: Pedro de Vega, Llerena, República de Siria y Las Heras

• 9.30 a 11.30 en la zona de: Javier de la Rosa, Alberti, Pasaje Paraguay y Pasaje vías

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 8.30 a 12.30 en la zona de: RP 1, Vergara, Bonsembiante y Santa Rosa

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe San José del Rincón
Noticias relacionadas
Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este martes

Lo último

La Anmat suspendió otro laboratorio ubicado en la provincia de Santa Fe por irregularidades

La Anmat suspendió otro laboratorio ubicado en la provincia de Santa Fe por irregularidades

Preocupación de vecinos por un hundimiento en la esquina de Dorrego e Ituzaingó

Preocupación de vecinos por un hundimiento en la esquina de Dorrego e Ituzaingó

Balbi: Es un desafío ser parte del crecimiento de Unión

Balbi: "Es un desafío ser parte del crecimiento de Unión"

Último Momento
La Anmat suspendió otro laboratorio ubicado en la provincia de Santa Fe por irregularidades

La Anmat suspendió otro laboratorio ubicado en la provincia de Santa Fe por irregularidades

Preocupación de vecinos por un hundimiento en la esquina de Dorrego e Ituzaingó

Preocupación de vecinos por un hundimiento en la esquina de Dorrego e Ituzaingó

Balbi: Es un desafío ser parte del crecimiento de Unión

Balbi: "Es un desafío ser parte del crecimiento de Unión"

Rechazaron el pedido para que Santilli sea primero en la lista de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires

Rechazaron el pedido para que Santilli sea primero en la lista de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires

Unión, alerta: cuál es la lesión que padece Marcelo Estigarribia

Unión, alerta: cuál es la lesión que padece Marcelo Estigarribia

Ovación
Balbi: Es un desafío ser parte del crecimiento de Unión

Balbi: "Es un desafío ser parte del crecimiento de Unión"

El sentido mensaje de Colón en apoyo a Miguel Ángel Russo

El sentido mensaje de Colón en apoyo a Miguel Ángel Russo

Almagro A fue el mejor de la fase regular en el Oficial Prefederal

Almagro A fue el mejor de la fase regular en el Oficial Prefederal

Se completa la tercera fecha del Clausura Chijí Serenotti

Se completa la tercera fecha del Clausura Chijí Serenotti

Argentina se juega su pase a cuartos de final ante Nigeria en el Mundial Sub 20

Argentina se juega su pase a cuartos de final ante Nigeria en el Mundial Sub 20

Policiales
Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Humorúsica, tributo a Les Luthiers, presenta Chisterapia en Santa Fe

Humorúsica, tributo a Les Luthiers, presenta "Chisterapia" en Santa Fe

La Bruja Salguero llega a Santa Fe: un viaje por el folclore argentino

La Bruja Salguero llega a Santa Fe: un viaje por el folclore argentino