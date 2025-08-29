Cortes programados por EPE para este viernes

Corresponden al viernes 29 de agosto para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y San José del Rincón

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por trabajos solicitados por terceros, mantenimiento de línea aérea de media tensión, reemplazo de poste/columna de baja tensión y despeje de electroductos, i nterrumpirá el servicio este viernes 29 de agosto en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAUCE VIEJO Y SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 8 a 12 en la zona de: 3 de Febrero, Monseñor Zazpe, 25 de Mayo y Sara Faisal

• 9 a 13 en la zona de: Monseñor Zazpe, Salta, Gaboto y avenida Freyre

SANTO TOMÉ

• 9 a 13 en la zona de: Roverano, Calle 8, RN11 y calle 21

SAUCE VIEJO

• 9 a 13 en la zona de: Gálvez, Quintana, General López y río Coronda

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 8 a 12 en la zona de: Orrego, Viñas, RP 1 y terraplén Este

