Cortes programados por EPE para este viernes

Corresponden al viernes 29 de agosto para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y San José del Rincón

29 de agosto 2025 · 07:19hs
La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por trabajos solicitados por terceros, mantenimiento de línea aérea de media tensión, reemplazo de poste/columna de baja tensión y despeje de electroductos, interrumpirá el servicio este viernes 29 de agosto en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAUCE VIEJO Y SAN JOSÉ DEL RINCÓN

SANTA FE

• 8 a 12 en la zona de: 3 de Febrero, Monseñor Zazpe, 25 de Mayo y Sara Faisal

• 9 a 13 en la zona de: Monseñor Zazpe, Salta, Gaboto y avenida Freyre

SANTO TOMÉ

• 9 a 13 en la zona de: Roverano, Calle 8, RN11 y calle 21

SAUCE VIEJO

• 9 a 13 en la zona de: Gálvez, Quintana, General López y río Coronda

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 8 a 12 en la zona de: Orrego, Viñas, RP 1 y terraplén Este

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe Santo Tomé Sauce Viejo San José del Rincón
Fórmula 1: así fue el insólito despiste de Verstappen en el GP de Países Bajos

A Unión le siempre le faltan cinco para el peso

La lista de los 16 barras de Colón que no podrán ingresar a ningún estadio tras los incidentes en el Brigadier López

Fórmula 1: así fue el insólito despiste de Verstappen en el GP de Países Bajos

A Unión le siempre le faltan cinco para el peso

La lista de los 16 barras de Colón que no podrán ingresar a ningún estadio tras los incidentes en el Brigadier López

Colón y la posibilidad de repetir equipo: ¿cuándo fue la última vez que sucedió?

A un mes de la partida de la Locomotora Oliveras: "Aún nadie lo puede creer, todos te sentimos cerca"

Colapinto cumplió y terminó 18º en la práctica libre 1 del GP de Países Bajos

Sanjustino, a paso ganador en el Torneo Oficial Prefederal

Comienza la segunda etapa en la Copa Santa Fe de rugby

Más locales que nunca: el remo y el canotaje se preparan para los JADAR

Fórmula 1: así fue el insólito despiste de Verstappen en el GP de Países Bajos

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná