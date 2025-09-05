La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación, mantenimiento y despeje de electroductos, interrumpirá el servicio este viernes 5 de septiembre en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAUCE VIEJO, SAN JOSÉ DE RINCÓN Y ARROYO LEYES
Cortes programados por EPE para este viernes
Corresponden al viernes 5 de septiembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo, San José del Rincón y Arroyo Leyes
SANTA FE
• 8 a 12 en la zona de:
- Blas Parera, Chaco, Neuquén y Hermano Figueroa
- Regimiento 12 de Infantería, Beruti, Saavedra y San José. Mantenimiento.
SANTO TOMÉ
• 9 a 13 en la zona de: RN11, Batalla de Maipú, calle 8 y 4 de enero
SAUCE VIEJO
• 9 a 13 en la zona de: Eva Perón, Estrella Federal, Almirante Brown y avenida de la Bandera
SAN JOSÉ DE RINCÓN
• 8 a 12 en la zona de: Callejón Vidal, Bañadero, Santa Rosa y terraplén Este
ARROYO LEYES
• 8 a 12 en la zona de:
- Callejón Vidal, Calle 10, Santa Rosa y arroyo Ubajay
- calle 16, calle 38, calle 94 y calle 5
