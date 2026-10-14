Demoras en la Ruta 168 por dos accidentes a la altura de barrio El Pozo

Los siniestros ocurrieron minutos después de las 7.30 de este miércoles, en cercanías del barrio El Pozo. No hubo heridos, pero la circulación está reducida a un solo carril.

El tránsito en la Ruta Nacional 168, en sentido hacia la ciudad de Santa Fe , presenta demoras este miércoles por la mañana debido a dos accidentes de tránsito registrados minutos después de las 7.30.

El primer siniestro ocurrió antes de llegar al barrio El Pozo , en la zona del aliviador, y fue protagonizado por un Volkswagen Fox y una Renault Duster .

En tanto, el segundo choque se produjo unos metros más adelante, a la altura del barrio El Pozo, concretamente debajo del puente.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas en ninguno de los dos accidentes. Sin embargo, mientras se realizan las tareas para remover los vehículos involucrados, la circulación permanece restringida.

Actualmente, los automovilistas pueden transitar únicamente por el carril derecho de la Ruta Nacional 168 en dirección a Santa Fe, lo que genera demoras para quienes ingresan a la capital provincial.

Se recomienda circular con precaución, reducir la velocidad y respetar las indicaciones en la zona de los siniestros.