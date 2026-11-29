Los clubes y espacios recreativos de la ciudad ya definieron sus tarifas para el verano 2026-2027. Los precios varían según turnos, horarios y actividades, mientras que la Municipalidad ofrecerá actividades gratuitas.

Con la llegada del verano cada vez más cerca, las colonias de vacaciones en Santa Fe comienzan a poner en marcha sus propuestas para la temporada 2026-2027. Clubes deportivos, complejos recreativos y escuelas de natación ya dieron a conocer sus tarifas y modalidades, con alternativas para distintas edades y necesidades familiares.

Uno de los principales aspectos que deberán considerar las familias es el presupuesto. Los valores de las colonias privadas en Santa Fe relevados para los dos meses de actividad van desde los $600.000 hasta los $1.300.000 , según la institución, los horarios y la condición de socio.

La oferta también presenta diferencias en cuanto a las jornadas. Mientras algunas colonias funcionan durante el turno mañana o tarde, otras ofrecen horarios extendidos, una alternativa para quienes necesitan compatibilizar las actividades de sus hijos con sus jornadas laborales. También hay instituciones que incluyen servicios adicionales, como transporte y beneficios especiales.

Cuánto cuestan las colonias de vacaciones privadas en Santa Fe

Entre las propuestas para el verano 2026-2027 hay opciones en clubes deportivos, espacios recreativos y establecimientos especializados en actividades infantiles. Estos son algunos de los precios informados para la temporada:

Roki Roll, Mundo Mágico y Festilandia: ofrecen actividades recreativas, juegos, materiales y dos días de pelotas por semana. La jornada normal, de 8 a 12, cuesta $600.000 , mientras que la modalidad extendida, de 7.30 a 13.30, tiene un valor de $820.000 .

ofrecen actividades recreativas, juegos, materiales y dos días de pelotas por semana. La jornada normal, de 8 a 12, cuesta , mientras que la modalidad extendida, de 7.30 a 13.30, tiene un valor de . Club Regatas de Santa Fe: la temporada completa cuesta $800.000 para socios y $900.000 para particulares .

la temporada completa cuesta y . Club Banco Provincial: estableció una tarifa de $800.000 para socios , mediante un único pago, y de $900.000 para no socios .

estableció una tarifa de , mediante un único pago, y de . Club Náutico El Quillá: cuenta con diferentes valores según el turno y la condición de socio. Para los socios, el turno mañana cuesta $700.000 y el turno tarde, $460.000 . Para los particulares, los precios ascienden a $1.150.000 por la mañana y $780.000 por la tarde .

cuenta con diferentes valores según el turno y la condición de socio. Para los socios, el turno mañana cuesta y el turno tarde, . Para los particulares, los precios ascienden a y . Antorcha de Luz y Fuerza: ofrece dos modalidades. La jornada normal cuesta $950.000 , mientras que la extendida alcanza los $1.300.000 .

ofrece dos modalidades. La jornada normal cuesta , mientras que la extendida alcanza los . Colonia del predio de la costanera (UNL y ATE): está destinada exclusivamente a afiliados y socios. El costo es de $550.000 , de lunes a viernes, excepto feriados, de 8 a 13.

está destinada exclusivamente a afiliados y socios. El costo es de , de lunes a viernes, excepto feriados, de 8 a 13. La Salle Jobson: una de las particularidades de esta propuesta es que incluye traslado de ida y vuelta. La tarifa es de $680.000 para socios y $740.000 para no socios .

una de las particularidades de esta propuesta es que incluye traslado de ida y vuelta. La tarifa es de y . La Tatenguita: funciona de 8.30 a 12.30 y ofrece la posibilidad de contratar transporte para los chicos. El valor es de $630.000 para socios de Unión y $700.000 para el público en general .

funciona de 8.30 a 12.30 y ofrece la posibilidad de contratar transporte para los chicos. El valor es de y . Escuela de Natación Heidi: ofrece turnos por la mañana y por la tarde. La temporada completa cuesta $720.000. También se puede contratar por días: lunes, miércoles y viernes, por $470.000, o martes y jueves, por $300.000.

Los valores corresponden a las tarifas informadas para la temporada 2026-2027. Antes de contratar, se recomienda consultar con cada institución por posibles actualizaciones, formas de pago, disponibilidad de vacantes y servicios incluidos.

Colonias municipales gratuitas en Santa Fe: cuándo son las inscripciones

Además de las alternativas privadas, la Municipalidad de Santa Fe pondrá en marcha las Colonias de Verano 2027 gratuitas, destinadas a chicos de entre 6 y 13 años, adultos mayores y personas con discapacidad.

El período de inscripción comenzará el lunes 9 de noviembre y se extenderá hasta el viernes 11 de diciembre. El trámite será presencial, de lunes a viernes, de 8 a 18.

Las actividades se desarrollarán entre el 4 de enero y el 12 de febrero de 2027, de lunes a viernes, de 8 a 12, en distintos predios municipales.

Dónde inscribirse para las Colonias de Verano 2027

Las personas interesadas podrán anotarse en cualquiera de las Estaciones Municipales o en la Subsecretaría de Deportes, ubicada en Almirante Brown 5294.

En el caso de las instituciones que quieran participar de las actividades, la recepción de la documentación también se realizará en esa dependencia municipal.

Qué documentación se necesita para participar

Los requisitos para acceder a las colonias municipales varían según el grupo al que está destinada cada propuesta.

Chicos de 6 a 13 años:

Fotocopia del DNI.

Certificado de aptitud física.

Certificado bucodental.

Gorro de natación obligatorio.

Adultos mayores:

Fotocopia del DNI.

Certificado de aptitud física.

Certificado bucodental.

Electrocardiograma realizado durante los últimos seis meses, con vigencia para todo el período de la colonia.

Personas con discapacidad: