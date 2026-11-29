José María Martínez analizó el presente del Lechero, destacó la recuperación de tres futbolistas y recordó su experiencia en el Brigadier López como jugador.

A pocos días del primer enfrentamiento entre Colón y Tristán Suárez por las semifinales del Reducido de la Primera Nacional, José María Martínez comenzó a palpitar la eliminatoria. En diálogo con Mundo Ascenso, por Radio La Red, el entrenador del conjunto bonaerense expresó su confianza en el plantel, valoró la recuperación futbolística y anímica del grupo y analizó al Sabalero.

La confianza del entrenador de Tristán Suárez antes de visitar a Colón

Tras dejar en el camino a Gimnasia y Tiro de Salta, el Lechero afrontará una nueva oportunidad para acercarse al ascenso. En ese sentido, Martínez ponderó la fortaleza colectiva de sus dirigidos para recuperarse del impacto que significó haber perdido la final por el primer ascenso.

“Fuimos a jugar a Salta abatidos en lo anímico producto de lo que nos había sucedido. Gracias a Dios tenemos un plantel donde todos han sido importantes durante el año y lo sacaron adelante”, expresó.

Además, el entrenador celebró la posibilidad de volver a contar con tres futbolistas para el compromiso en Santa Fe: “Recuperamos a Baldi, a Agustín y a Jona para este partido. Estamos de manera mejor, diría que imposible”.

Lejos de considerar aquella final perdida como un condicionante, el técnico remarcó la enseñanza que dejó esa experiencia.

“Estamos con el aprendizaje de transitar el dolor de una final perdida, que se aprende mucho más que ganando”, sostuvo Martínez, quien consideró que el Brigadier López será un escenario ideal para que sus jugadores demuestren lo realizado durante la temporada.

El recuerdo de Pancho Martínez en la cancha de Colón

Al momento de referirse al próximo adversario, el entrenador reconoció la dimensión del Sabalero dentro de la categoría, aunque evitó trasladar esas diferencias al plano estrictamente futbolístico.

“Si vos comparás las instituciones, los estadios, el caudal de socios o de hinchas, hay diferencias obviamente lógicas”, reconoció.

Asimismo, recordó una experiencia personal durante su etapa como futbolista, cuando visitó el estadio rojinegro con la camiseta de Deportivo Laferrere.

“Yo soy de fútbol y he tenido la suerte de jugar en el Cementerio de los Elefantes. Hemos ganado con Laferrere, hice un gol en la cancha de Colón y le ganamos ahí —ese partido no terminó—, así que sabemos dónde vamos”, manifestó.

Tristán Suárez visitará al Sabalero este miércoles desde las 20, con la tranquilidad de contar con ventaja deportiva y la posibilidad de definir la clasificación en su estadio el próximo domingo 6 de diciembre.