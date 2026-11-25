La PDI identificó a dos hombres y secuestró dispositivos electrónicos durante un allanamiento realizado en el marco de una investigación dirigida por el fiscal Guillermo Persello.

Allanamiento. Realizaron un allanamiento en el barrio Guadalupe por producción y tenencia de material de abuso sexual infantil.

Este miércoles, efectivos de la División Trata de Personas y Violencia de Género de la Región I de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Tacuarí al 8000, en barrio Guadalupe residencial , en la ciudad de Santa Fe, en el marco de una causa por producción y tenencia de material de abuso sexual infantil. El procedimiento se llevó adelante bajo las directivas del fiscal Guillermo Persello, del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Durante el operativo se secuestraron distintos dispositivos electrónicos, entre ellos computadoras, pendrives, teléfonos celulares, notebooks, memorias USB y tarjetas de memoria, que serán sometidos a peritajes en el gabinete de especialistas en Cibercrimen de la PDI.

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Elementos probatorios incriminantes

Durante la requisa de las distintas dependencias del inmueble allanado, los investigadores secuestraron ocho teléfonos celulares, dos computadoras portátiles con sus respectivos cargadores, dos memorias USB, una unidad central de procesamiento (CPU), una tarjeta de memoria microSD y un chip telefónico. Todos estos elementos quedaron a disposición de la investigación.

Producción y tenencia de material pornográfico infantil

La novedad del procedimiento fue comunicada a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, que a su vez informó al fiscal Guillermo Persello, del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El funcionario judicial dispuso que dos hombres, identificados por sus iniciales A. Á. y A. Á., fueran notificados de la causa. La calificación legal provisoria es producción y tenencia de material pornográfico infantil, en infracción al artículo 128 del Código Penal.