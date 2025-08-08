El próximo domingo y por 12 horas no habrá servicio de agua potable en Santa Fe por trabajos en la planta de Assa

La empresa detalló que los trabajos incluirán la limpieza del canal Sur de agua decantada en la planta potabilizadora. Llamaron al uso responsable del servicio.

Aguas Santafesinas informó que este domingo 10 de agosto se interrumpirá por completo el servicio de agua potable en toda la ciudad de Santa Fe , en el marco de un plan de mantenimiento programado. El corte regirá desde las 00:00 hasta las 12:00 del mediodía y se debe a tareas preventivas en instalaciones clave del sistema.

Según detalló la empresa, los trabajos incluirán la limpieza del canal Sur de agua decantada en la planta potabilizadora Ing. Marc Candioti, así como otras labores dentro del predio y en la toma Hernández, situada sobre el río Santa Fe, de donde se capta el recurso para el tratamiento.

Aguas Santafesinas recomendó a los vecinos hacer un uso responsable de las reservas domiciliarias, especialmente durante la mañana del domingo, y aclaró que las tareas fueron planificadas ese día con el fin de minimizar las molestias a la población.

Abastecimiento de agua a centros de salud

En paralelo, se montará un operativo especial para abastecer a los principales centros de salud de la ciudad en caso de que sea necesario, garantizando el acceso al agua ante cualquier eventualidad.

Una vez finalizados los trabajos, se realizará un purgado de la red en puntos estratégicos para evitar episodios de turbiedad durante la recuperación gradual del servicio. Si se detecta agua turbia, se recomienda dejarla correr unos minutos hasta que recupere su aspecto habitual.

Para consultas o reportes, la atención al usuario está disponible las 24 horas por WhatsApp al +54 341 695-0008 o a través de la oficina virtual en el portal www.aguassantafesinas.com.ar.