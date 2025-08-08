Uno Santa Fe | Unión | Unión

La interminable racha negativa que Unión intentará romper en La Paternal

Unión visitará a Argentinos en La Paternal, con una nefasta racha en los hombros, y con un tramo decisivo con varios partidos fuera de Santa Fe.

8 de agosto 2025 · 11:35hs
Unión se prepara para un tramo decisivo y particular en el Torneo Clausura de la Liga Profesional. Tras un inicio prometedor, con un triunfo ante Estudiantes y dos empates consecutivos frente a Boca y Tigre, el equipo de Leonardo Madelón enfrentará una seguidilla de cinco partidos en la que solo uno será como local.

El gran desafío que se le presenta al Unión de Madelón

Esta situación, más que una anécdota, representa un desafío importante para el Tatengue, que arrastra una racha preocupante fuera de casa: no gana como visitante desde hace nueve meses.

LEER MÁS: Mirá qué dijo Desvaux del trato a los juveniles de Unión

El calendario no es fácil: este domingo 10 de agosto, desde las 20, Unión visitará a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal. Luego, continuará con otra salida a Alta Córdoba para jugar contra Instituto.

Recién en la cuarta fecha de este tramo tendrá su único partido en el 15 de Abril, recibiendo a Huracán. Después, volverá a salir de Santa Fe para enfrentar a Racing en Avellaneda y a Gimnasia en La Plata. Cinco fechas, cuatro fuera de casa.

Los números no acompañan: en 2024, entre Liga Profesional y Copa Sudamericana, Unión disputó 10 partidos como visitante, sin victorias, con solo tres empates y siete derrotas. Entre las caídas más duras figuran las sufridas contra Tigre, Huracán, Palestino, Mushuc Runa y Barracas Central.

Una racha que parece interminable

La última victoria fuera de Santa Fe fue el 28 de octubre de 2023, cuando venció 3-2 a Gimnasia en el Bosque. Desde entonces, nueve meses sin festejos en condición de visitante.

El receso actual ofrece una oportunidad para que el cuerpo técnico pueda trabajar en la recuperación física y en los ajustes tácticos que demanda este difícil tramo. También será clave desde lo anímico, para romper la mala racha y recuperar confianza.

LEER MÁS: Spahn, sobre la postura de Unión por Zenón: "Cede Boca o no se vende"

Mientras tanto, la dirigencia avanza en la búsqueda de dos refuerzos de jerarquía, con la idea de fortalecer un plantel que ya recuperó parte de su identidad bajo la conducción de Madelón, pero que aún debe consolidarse para dar un salto de calidad.

El desafío está planteado: para dejar atrás la zona baja y mirar más arriba en la tabla anual, Unión deberá demostrar que puede competir y ganar lejos de Santa Fe. La ruta será dura, pero la respuesta, llegará en cada viaje.

