Duros compromisos para los equipos santafesinos en el Regional

Por la fecha 12 del Regional del Litoral, CRAI recibirá en la autopista a Estudiantes, y Santa Fe RC a Duendes en Sauce Viejo. Universitario (SF) se presentará en Pergamino

La decimosegunda fecha del Top 9 del Torneo Regional del Litoral marcará el regreso a la acción del plantel superior de CRAI luego de haberse suspendido todas sus actividades oficiales del fin de semana pasado por el fallecimiento de Jerónimo Fernández Bobbio. Los Gitanos será anfitriones de Estudiantes, y en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby tendrá un compromiso de alto riesgo frente al fantasma rosarino. En el segundo estamento, Universitario de Santa Fe deberá viajar a Pergamino, y Alma Juniors se presentará en Sauce Montrull. En el tercer nivel, el puntero La Salle Jobson recibirá a CUCU.

Santa Fe RC y CRAI juegan en condición de local

Este sábado 9 de agosto, se disputará la fecha 12 del Top 9 del Torneo Regional del Litoral que organizan en conjunto la Unión Santafesina, la Unión Entrerriana y la Unión de Rugby de Rosario. En Sauce Viejo, a partir de las 16, Santa Fe Rugby Club buscará recomponerse de la derrota sufrida en el Parque Urquiza ante el CAE ante el siempre duro Duendes de Rosario con el arbitraje del rosarino Damián Schneider.

La escuadra conducida por Pedro Benet alistará a: Francisco Duranda, Santiago Barolín y Tomás García; Agustín Trossero y Guillermo Botta (h); Augusto Gorla, Tomás Longo e Ignacio Gómez; Santiago Quirelli (capitán) y Francisco Ávalos; Tomás Kerz, Santiago Gorla, Marcos Erbetta, Agustín Foradini y Santiago Mendicino.

A la vera de la autopista Santa Fe-Rosario, a partir de las 16, CRAI regresará a cumplir sus compromisos deportivos, y en esta oportunidad lo hará frente a Estudiantes de Paraná bajo el control del santafesino Joaquín Zapata. Los Gitanos no jugaron el pasado fin de semana por las razones de público conocimiento, y su antecedente en la competencia fue la caída como local frente al Paraná Rowing Club por 36 a 25.

Regional 2 CRAI vuelve a la acción, y lo hará de local frente a Estudiantes en la autopista.

La escuadra Gitana que tiene como head coach a Juan Manuel Fernández alistará a: Joaquín Beron, Luciano Simino y José Canuto; Ignacio Parodi y José Dogliani; Tomás Schinner, Manuel Bernstein y Juan Sánchez; Alejandro Molinas (h) y Ramiro Del Sastre; Agustín Giménez, Justo Barcojo, Mateo Fauda, Iñaki Carreras y Luca Pecce.

En el departamento General López, Jockey Club de Venado Tuerto jugará frente al Paraná Rowing Club con el referato del rosarino Carlos Poggi. Por su parte, a las 17, en Fisherton, Jockey Club de Rosario recibirá a Old Resian de Rosario con el arbitraje del rosarino Federico Longobardi. Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Jockey Club de Rosario 44, Estudiantes 35, Santa Fe Rugby 32, Duendes y Gimnasia y Esgrima 28; Old Resian 24, Paraná Rowing 20, CRAI 18 y Jockey Club de Venado Tuerto 2.

LEER MÁS: Santa Fe metió los dos equipos en cuartos de final en Tucumán

En relación al capítulo 12 de la Segunda División, en el departamento Castellanos, CRAR de Rafaela jugará con Logaritmo bajo el control del santafesino Fabián Prats, mientras que en Sauce Montrull, Tilcara de Paraná lo hará con Alma Juniors de Esperanza con el seguimiento del santafesino Leonardo Del Río.

En el barrio las Delicias del sur provincial, Universitario de Rosario jugará con los Caranchos con el seguimiento de Bruno Masetti, mientras que Universitario de Santa Fe visitará a Gimnasia y Esgrima de Pergamino con el control del rosarino Juan Ignacio Vega. Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Universitario de Rosario 46, Tilcara 38, Caranchos 35, Alma Juniors de Esperanza 32, Provincial y Logaritmo 20, CRAR 18, Universitario de Santa Fe 14 y Gimnasia de Pergamino 6.

Mirá todo lo que viene en Tercera División

En cuanto a la fecha 10 de la Tercera División, en Cabaña Leiva, La Salle Jobson jugará con CUCU de Concepción del Uruguay con el referato de Juan Pablo Ferino, y en el Solar del Sur, Querandí RC recibirá a Regatas & Belgrano de San Nicolás con el seguimiento del santafesino Exequiel Adrover. En el departamento General López, Los Pampas de Rufino jugará frente a Brown de San Vicente con el seguimiento de rosarino Fernando Porcel. En la oportunidad quedará libre Cha Roga. Las posiciones se encuentran así: La Salle Jobson 38, Los Pampas de Rufino 27, Cha Roga Club 23, Querandí RC 18, Brown de San Vicente 15, Regatas & Belgrano de San Nicolás 10, CUCU de Concepción del Uruguay 7.